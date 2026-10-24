El mensaje de Abelardo De La Espriella tras la captura de alias Brayan Veneco, uno de los más buscados en Antioquia

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la captura en las últimas horas de David José Rosales Castiblanco, ciudadano extranjero conocido como Brayan Veneco, uno de los más buscados en Antioquia.

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En una operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General, fueron capturados cuatro integrantes de las disidencias de las Farc, de la estructura 4, perteneciente al Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte del Estado Mayor Central.

Los hechos se registraron en el marco de una diligencia de allanamiento y registro en zona rural de la vereda San Isidro, jurisdicción del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, hasta donde llegaron las autoridades guiadas por los hallazgos de inteligencia militar que encontraron su localización.

Una vez las autoridades ingresaron al inmueble para materializar la operación, fueron recibidos de manera hostil con ráfagas de disparos por parte de la estructura armada, por lo cual tuvieron que reaccionar en uso legítimo de la fuerza, registrándose un enfrentamiento.

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“¡Que les quede claro a los bandidos: no tienen dónde esconderse y no habrá refugio para la criminalidad!. A nuestros soldados y policías, todo mi respaldo para actuar con contundencia, dentro de la Constitución y la ley. A los criminales, una advertencia: no voy a permitir que sigan asesinando, secuestrando y extorsionando a los colombianos de bien", dijo De La Espriella.

“Seguimos golpeando sin contemplaciones a las estructuras criminales que pretenden sembrar el terror en Colombia”, señaló el mandatario.

De acuerdo con las autoridades, en el lugar de los hechos fueron capturados en flagrancia alias Toni, alias Santiago y alias Stiven, además de lograrse la aprehensión de una menor de edad, a quien de inmediato se le restablecieron los derechos conforme al Código de Infancia y Adolescencia.

En medio del enfrentamiento uno de los cabecillas que resultó herido logró huir de la zona boscosa. Sin embargo, el hombre ingreso al Hospital Local San Sebastián, del municipio de Morales (Bolívar), para recibir atención médica por las heridas ocasionadas durante el operativo.

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Hasta allí se desplazaron por vía aérea los investigadores del Grupo Investigativo de Delitos Contra la Seguridad Pública y el Terrorismo (GRATE) de la DIJIN, quienes, en coordinación con uniformados de la Estación de Policía Morales, confirmaron su identidad mediante análisis dactiloscópico.

De inmediato se materializó la captura Rosales Castiblanco, más conocido con el alias de Brayan Veneco, uno de los delincuentes que figura en el cartel de los más buscados de la Gobernación de Antioquia.

Durante el registro al inmueble en Santa Rosa del Sur, se halló un importante acopio de material bélico y de intendencia con el que esta célula criminal pretendía ejecutar acciones terroristas y de control territorial en la región.

Se incautaron un fusil y 13 proveedores para el mismo; una pistola con su respectivo proveedor; 921 cartuchos de distintos calibres; 3 artefactos explosivos improvisados; 6 uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, 4 morrales de campaña, 4 chalecos tipo arnés, 2 cascos blindados, 4 brazaletes y 1 boina; además de 2 banderas alusivas al Frente 37 de las Farc, 1 par de esposas metálicas y 1 teléfono celular.

“Este resultado operacional es producto de un riguroso proceso investigativo desarrollado entre los años 2023 y 2026, dirigido contra la red criminal encabezada por Luis Antonio Montoya Muriel, alias Jhon Fiera, cabecilla principal de la estructura”, explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

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De acuerdo con información de inteligencia, alias Jhon Fiera funge como coordinador de las escuadras urbanas y rurales en Antioquia, Santander y el Sur de Bolívar, actuando además como enlace directo de Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas, máximo cabecilla del Bloque Magdalena Medio.

A esta estructura criminal se le atribuye la autoría material e intelectual del homicidio de Marcos Fidel Jiménez Bohórquez, reconocido líder comunal asesinado el 22 de agosto de 2023 en la vereda Rancho Quemado del municipio de Segovia, Antioquia, así como múltiples amenazas y atentados contra la población objeto de los acuerdos de paz y sus núcleos familiares.