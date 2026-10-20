El explosivo que las disidencias colocaron en el Cauca: 400 familias estuvieron en riesgo

Tres cilindros cargados con 600 kilogramos de un poderoso explosivo encontraron las tropas del Ejército Nacional en una alcantarilla de la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, uno de los corredores más importantes del suroccidente del país.

Las disidencias de las Farc por medio de la estructura Carlos Patiño, al mando del sanguinario alias Iván Mordisco, serían las responsables de este nuevo acto terrorista que fue evitado por los integrantes de la Tercera División de la institución militar. Exactamente, la carga fue encontrada entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje El Bordo.

“Durante cerca de seis horas, soldados de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional, con el apoyo de las capacidades del Grupo de Caballería Liviano N.º 8 y del Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos N.º 3, adelantaron un procedimiento de alta complejidad para localizar, verificar y neutralizar una carga explosiva instalada bajo una alcantarilla, entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje El Bordo. En el lugar fueron hallados tres cilindros de 100 libras, acondicionados con explosivos, con una carga total aproximada de 600 kilogramos”, precisó el Ejército Nacional.

Lo que prendió las alarmas de las autoridades fue la cercanía de la zona donde estaba el explosivo de las viviendas en las que residían unas 400 familias con menores de edad y adultos mayores.

“La magnitud de la amenaza exigió un procedimiento técnico y controlado; debido a la cercanía de viviendas y al tránsito constante de personas, los equipos antiexplosivos trasladaron los elementos hasta un sector seguro, donde realizaron su destrucción controlada. Cada maniobra se ejecutó con precisión, mientras el paso por la vía Panamericana permanecía suspendido para proteger a las familias, los transportadores y los viajeros”, explicó la institución militar.

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Los integrantes del Ejército Nacional también lograron retirar 12 vallas alusivas a la estructura Carlos Patiño, que pretende imponer sus reglas en esta zona del país.

“La amenaza representaba un riesgo para más de 400 familias que habitan en el sector y para las cerca de 200 personas que, según los registros de movilidad suministrados, transitan por este corredor cada 30 minutos. Una carga de estas características podía poner en peligro a hombres, mujeres y niños que utilizan diariamente esta vía para estudiar, trabajar, comercializar sus productos o desplazarse entre los departamentos del suroccidente colombiano”, señaló el Ejército.

Ejército Nacional adelanta operaciones militares. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

Tras culminar las labores de neutralización, despeje y verificación, las autoridades habilitaron nuevamente la vía Panamericana, permitiendo el restablecimiento del tránsito vehicular.

“Este resultado va más allá de la neutralización de artefactos explosivos de gran poder: durante cerca de seis horas, soldados especializados trabajaron frente a una amenaza que ponía en riesgo a la población civil, con el propósito de proteger vidas y permitir que los usuarios volvieran a transitar por este corredor”, puntualizó la institución.

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Finalmente, las tropas anunciaron que mantendrán las operaciones de seguridad sobre la vía Panamericana y solicitaron a los ciudadanos informar cualquier situación sospechosa a través de la Línea 107 Antiterrorismo.