Hombres armados, presuntamente del grupo criminal del ELN, interceptaron un vehículo de servicio recolector de basuras de la empresa Urbaser, en una vereda en el suroccidente de Popayán.

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Los delincuentes obligaron al conductor a bajarse del vehículo y procedieron a incendiar el camión con el objetivo de incinerarlo por completo. El hecho tuvo lugar cerca al relleno sanitario Los Picachos, ubicado en la vereda La Yunga.

Previo al incendio del vehículo, los delincuentes marcaron con grafitis parte del automotor con palabras alusivas al ELN.

Un grupo de hombres armados incineró un camión recolector de residuos en La Yunga, sobre la vía que conduce al relleno sanitario Los Picachos, en el Cauca. Según las primeras versiones, el automotor habría sido vandalizado con grafitis alusivos al ELN. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/FFkKP7EPgB — Revista Semana (@RevistaSemana) October 18, 2026

“Esto dificulta mucho la prestación del servicio, ahora mismo se está viendo afectada la prestación en Popayán mientras las autoridades y la Policía o el Ejército no nos puedan ayudar en la vía”, dijo Pablo Arango, director de Urbaser.

“Las autoridades al principio actúan acompañándonos, sirviéndonos de escolta, pero luego se retiran y cuando se retiran es que vuelve y sucede esto”, aseguró el director preguntado por la presencia de la fuerza pública en la zona.

“Esta no es la primera vez que actúan de esa forma. Esta es una situación que nosotros llevamos enfrentando ya casi hace un año”, dijo a SEMANA el director de la empresa, quien recordó que el pasado 31 de agosto también fueron víctima de un petardo en su base de operaciones.

Cabe recordar que entre mayo y junio el servicio de recolección tuvo afectaciones por la acciones terroristas contra el parque automotor recolector de basuras. De igual forma, se temen represalias a otros empleados de la empresa después de amenazas que han llegado en los últimos meses.

Vehículo interceptado por hombres armados cerca de Popayán Foto: Foto: suministrada

“Nosotros hemos hablado varias veces con el fiscal encargado del caso, pero no hay avance ninguno. A veces capturan gente en otros caso y nosotros nos alcanzamos a ilusionar y suponemos que esos mismos nos podían estar afectando a nosotros, pero en el caso particular nuestro, no ha habido ningún avance”, dijo Arango.

En el departamento del Cauca operan principalmente disidencias de las Farc, el ELN y otras organizaciones criminales.

Entre las estructuras más relevantes están los frentes Carlos Patiño, Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, asociados al Estado Mayor Central (EMC), además del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN.