Gobierno De La Espriella interceptó embarcación con 3.688 kilos de cocaína avalados en 170 millones de dólares: duro golpe al narcotráfico

En la tarde de este 17 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella informó que la Fuerza Aérea interceptó una embarcación que transportaba un gran cargamento de estupefacientes. La operación fue coordinada con la Fiscalía General de la Nación.

“En el mar Caribe, a 129 millas náuticas al oeste de Cartagena, la Armada Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Fiscalía, interceptó una embarcación tipo Go Fast”, precisó el mandatario.

En el mar Caribe, a 129 millas náuticas al oeste de Cartagena, la Armada Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Fiscalía, interceptó una embarcación tipo Go Fast. Fueron capturados cinco narcotraficantes y se incautaron 3.688 kilos de cocaína, avaluados en cerca de US$170 millones, además de la embarcación. Hay que acabar con el cáncer de la droga. Este es un golpe contundente a las finanzas del narcoterrorismo y una operación que protege nuestras aguas. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 17, 2026

Aseguró que, tras la interceptación, se logró la captura de cinco presuntos narcotraficantes y se incautaron 3.688 kilos de cocaína, avaluados en cerca de US$170 millones, además de la embarcación.

“Hay que acabar con el cáncer de la droga. Este es un golpe contundente a las finanzas del narcoterrorismo y una operación que protege nuestras aguas”, dijo el mandatario.

Hace algunas horas, el presidente también informó que la Policía Nacional incautó en Santa Marta una caleta del Frente Libardo Vergel, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que contenía 27 fusiles, un lanzagranadas, 19 proveedores y 728 cartuchos.

“Vamos a perseguir a estos narcoterroristas con toda la fuerza legítima del Estado: capturarlos o darlos de baja en operaciones, y quitarles las armas y los recursos con los que financian el crimen. El material quedó a disposición de la Fiscalía”, dijo el presidente tras el hallazgo.