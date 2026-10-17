Presidente Abelardo De La Espriella rechazó atentado contra el exalcalde de Jamundí y asesinato de su escolta

En la tarde del pasado viernes 16 de octubre, se registró un ataque en el departamento del Valle del Cauca, luego de que Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí y también exconcejal del mismo municipio, fuera víctima de un ataque sicarial.

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El funcionario se encontraba reunido con su aliado y congresista Duvalier Sánchez y luego salió en su automotor acompañado de su esquema de seguridad. Hombres armados lo interceptaron y abrieron fuego contra él y su esquema. Los hombres de seguridad reaccionaron para protegerlo y, en el cruce de disparos, uno de sus escoltas recibió tres impactos de proyectil y falleció horas después.

Atentado contra el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez deja a su escolta asesinado. Foto: API

Tras los hechos, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció en la mañana de este sábado, lamentó lo sucedido y envió un mensaje de apoyo a la familia del funcionario de la UNP asesinado.

“Rechazo con contundencia el atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exconcejal de Jamundí y alcalde de ese municipio entre 2020 y 2023. Lamento profundamente el asesinato de Felipe López, integrante de la UNP. Mi solidaridad con el exalcalde y con la familia del escolta asesinado”, dijo el mandatario.

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Además, el presidente ordenó a la Policía Nacional desplegar todas sus capacidades para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales, en coordinación con la Fiscalía.

Los escoltas reaccionaron tras el ataque al servidor. Foto: Getty Images

“Este crimen no quedará impune. En la Patria Milagro protegeremos a todos los colombianos”, agregó el presidente.

Congresistas del Centro Democrático también se pronunciaron al respecto. Uno de ellos fue el congresista Andrés Forero, quien publicó un mensaje en su cuenta de X.

“Total rechazo a este cobarde atentado y solidaridad con las víctimas. Las autoridades deben dar con los responsables y todo el peso de la ley debe caer sobre ellos”, comentó el congresista tras los hechos ocurridos contra el exalcalde del municipio.