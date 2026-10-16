Presidente De La Espriella anunció quiénes serán los próximos que recibirán la “bienvenida a la Patria Milagro”

En el marco de su visita institucional al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el presidente Abelardo de la Espriella, pronunció una alocución oficial dirigida a desarticular las redes de extorsión y delincuencia común que afectan a los residentes y comerciantes insulares.

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Durante su intervención, el jefe de Estado envió un mensaje directo de persecución penal contra cinco individuos señalados de dinamizar el crimen organizado en la isla, enmarcando las acciones de control dentro del concepto de seguridad denominado Patria Milagro.

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El mandatario enfatizó que el Estado no tolerará que los centros de reclusión insulares sean utilizados como centros de mando para seguir delinquiendo.

“Voy por ustedes y voy a darles la bienvenida a la Patria Milagro. La Patria Milagro es la que le resuelve los problemas a la gente de bien, pero también la que le hace caer todo el peso de la ley a los bandidos”, aseveró De la Espriella, precisando los nombres de los objetivos de alto valor para las autoridades: Edilberto Archibald García (alias Ñoño), Omijael Archibald Stephens, Jaider Tapia Corrales, Yadurley Tapias Corrales y Marlon Gómez Hodgson.

Traslado penitenciario e intensificación de capturas

Respecto al estatus procesal de los implicados, el jefe de Estado aclaró que parte de los mencionados se encuentran privados de la libertad en el establecimiento penitenciario de la isla, mientras que otros son rastreados en vía pública por la Policía Nacional y la Armada Colombiana.

Para los primeros, ordenó al Inpec efectuar un movimiento penitenciario de carácter inmediato durante los próximos días hacia el interior del país para romper las dinámicas de extorsión en el territorio.

“Quien delinque en San Andrés, quien extorsiona en San Andrés y hace fechorías en San Andrés y es judicializado, no se va a quedar en San Andrés. Lo voy a mandar a Cómbita para que disfruten el delicioso clima de Cómbita; así que con nosotros no es jugando”, sentenció el mandatario, confirmando que las celdas de máxima seguridad en Boyacá recibirán a los procesados a partir de la próxima semana.

Con este anuncio, el Gobierno nacional busca reestructurar la estrategia de seguridad ciudadana en el archipiélago tras las intervenciones administrativas realizadas en la infraestructura de salud y servicios del departamento insular.