Senadora del Centro Democrático arremetió contra Juan Manuel Santos y Leonidas Bustos: “Dios los hace y ellos se juntan”

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada publicó en su cuenta personal de X un mensaje contra el expresidente Juan Manuel Santos y el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos.

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El mensaje de la congresista se refiere al proceso de paz impulsado durante el gobierno de Santos y a las declaraciones que hizo Bustos en 2015 sobre el papel de las formas jurídicas en ese contexto.

“En 2015, Leonidas Bustos le entregó una paloma a Juan Manuel Santos. Con retórica grandilocuente, le advirtió que las formas jurídicas no podían convertirse en un obstáculo para la paz”, indicó la congresista.

Y agregó en el mensaje: “Traducción sin eufemismos: estaba dispuesto a sacrificar el Estado de derecho para garantizarle impunidad al terrorismo. Lo llamaron el “magistrado de la paz”. Entretanto, negociaba sentencias con el mejor postor”.

“Hoy, la Corte Suprema lo condena a 10 años, 3 meses y un día de prisión por cohecho propio y concierto para delinquir en el caso del cartel de la toga. Además, solicita al Gobierno gestionar su extradición desde Canadá para que cumpla la condena en Colombia”, recordó la senadora del Centro Democrático.

Además, afirmó: “No es un dato menor que en su despacho haya sido magistrada auxiliar Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de la Nación”.

“Bustos tenía el deber de impartir justicia. En lugar de honrar su deber, puso la justicia en venta o la convirtió en moneda de cambio para que Santos le torciera el cuello a la legalidad nacional. Dios los hace y ellos se juntan”, puntualizó la congresista.

Entre tanto, este viernes, 16 de octubre, la Sala de Casación Penal dejó en firme la condena de 10 años de cárcel contra el exmagistrado, quien ocupó una de las mayores distinciones dentro de ese alto tribunal, al ser dos veces consecutivas presidente de la Sala Penal. En la determinación judicial se estableció la participación de Bustos en el ofrecimiento de sobornos para desviar procesos contra aforados constitucionales.

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“La sustracción de Leonidas Bustos Martínez a la acción de la justicia colombiana, además de comprometer la efectiva ejecución de la pena, deja en vilo la materialización de la respuesta institucional del Estado frente a un contexto de corrupción judicial que exige un reproche punitivo condigno con la gravedad de la conducta ejecutada por el procesado y el superlativo daño institucional y social causado”, señala el fallo del alto tribunal.