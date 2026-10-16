Fundación Colombia Luz y Sonrisas de Ana Lucía Pineda presentó su informe de rendición de cuentas

Frente a la intensa controversia y los cuestionamientos políticos por el manejo de las donaciones tras el terremoto del pasado 10 de agosto, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, respondió con la publicación de su informe financiero y de gestión.

El documento muestra cómo se han destinado los más de $54.500 millones recaudados por donaciones privadas y sin recursos públicos, todos centrados en una estrategia de reconstrucción.

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En los últimos días, la entidad dominó la conversación pública debido a duras críticas en redes sociales y a solicitudes de información parlamentarias, como la tutela interpuesta por el senador Alejandro Ocampo y las críticas del caricaturista Matador.

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