Ana Lucía Pineda anuncia rendición de cuentas sobre donaciones para atender a las víctimas del terremoto

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, se vio envuelta en una inesperada polémica, debido a un ataque que recibió de parte de Matador, famoso caricaturista, quien la recriminó y cuestionó por las donaciones recogidas por el terremoto del 10 de agosto.

Primera dama, Ana Lucía Pineda, hizo importante llamado por delicado tema: “No dar credibilidad”

Matador se refirió a ella de manera despectiva, llamándola “ratica” e insinuando que algo había hecho con el dinero que recolectó meses atrás tras lo ocurrido en Cali, Pereira, Manizales, Chocó y otras zonas.

A pesar de que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas se pronunció y dejó claridad de lo que había pasado con estos dineros, Ana Lucía Pineda aprovechó la invitación a un medio nacional para dar su versión y comentar al respecto.

“Este tiempo lo he dedicado a trabajar por los damnificados”, dijo la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien aseguró que, pese a los ataques en su contra, las mentiras no van a derrumbar la verdad. En TeleCaribe, anunció que hará una rendición de cuentas. 📷: Video TeleCaribe https://t.co/PO0hMZpocp — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

En diálogo con Telecaribe, la primera dama habló y anunció rendición de cuentas sobre las donaciones.

“Han sido muchísimos los ataques, pero una mentira no va a derrumbar la verdad de lo que yo soy, ni de lo que me representa, ni de cómo me reconocen mis hijos, mami. Lo tengo aquí, aquí que lo traje, porque, pues, yo hago las cosas como la ley lo describe”, dijo.

En sus declaraciones, Pineda mencionó que había fases y pasos a seguir, ya que no se podían ejecutar ciertas acciones sin analizar la situación de territorios y espacios específicos.

“Tengo mis permisos de cuentas en las cuentas de la fundación, reposan todos, absolutamente todos los dineros de las donaciones que recibimos. Estos dineros decidí por iniciativa propia y en decisión de junta directiva que no los íbamos a tocar hasta llegar a la fase dos. ¿Cuál es la fase dos? Es la fase de la reconstrucción, porque yo también he tomado la iniciativa de construir y devolverle a los damnificados una casa que sea duradera... Yo no puedo dedicarme a reconstruir de una manera irresponsable", agregó.

De igual manera, la primera dama fue clara sobre la decisión que había tomado, pues convocó a una reunión para aclarar información y movimientos que rodeaban en compromiso social con damnificados y víctimas del terremoto.

“El día de mañana estamos convocando una reunión y el viernes a más tardar estará colgada toda la rendición de cuentas en nuestra página web de nuestra fundación para que todo el mundo tenga acceso. Aquí no se esconde información, aquí nuestro compromiso es social y absolutamente con toda la transparencia del caso”.