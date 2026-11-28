La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la recepción, custodia, administración y entrega de mercancías donadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Los hechos podrían configurar los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal.

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Alix Aguilar Tirado, directora encargada de la Unidad para las Víctimas. Foto: CUENTA DE X @UnidadVictimas

La denuncia, suscrita por la directora de la entidad, Jensy Johana Osorio Porras, señala a cuatro exfuncionarios de la entidad: Alix Dunieka Aguilar Tirado, Adith Rafael Romero Polanco, Breiner Rafael Osorio Pinto y Jesús Miguel García. La Unidad solicita que se investigue su eventual responsabilidad en las inconsistencias detectadas durante una revisión de los procesos de donaciones entre 2019 y 2026.

Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con las mercancías recibidas durante 2025. En ese periodo, la entidad recibió 13 resoluciones de donación de la Dian por un valor superior a los 60.052 millones de pesos.

Aunque documentalmente se reportó la legalización de mercancías entregadas a beneficiarios por 56.670 millones de pesos, una posterior verificación física encontró bienes que aparecían registrados como entregados, pero que todavía permanecían en las bodegas.

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Sede de la Unidad para las Víctimas. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La denuncia expone, por ejemplo, el caso de una máquina vibratoria marca Honda, avaluada en 2,2 millones de pesos, que fue encontrada físicamente en una bodega pese a que los documentos institucionales acreditaban su entrega a un beneficiario.

También se documentaron presuntas irregularidades en el almacenamiento de mercancías en depósitos externos. En una bodega de Fontibón, Bogotá, la Unidad encontró bienes correspondientes a diferentes resoluciones de donación. Sin embargo, al regresar semanas después para trasladarlos, constató que la cantidad de mercancía era visiblemente inferior a la registrada inicialmente.

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En uno de esos casos, relacionado con una resolución de febrero de 2026 por 3.607 millones de pesos, solamente se encontraron bienes por 119 millones, mientras que 3.488 millones permanecían pendientes de identificación, ubicación o legalización.

La revisión también identificó diferencias en inventarios, mercancías deterioradas, cajas vacías y documentos de entrega sin constancia de recibido por parte de los beneficiarios.

Sede de la Dian. Foto: Colprensa.

Por estos hechos, la Unidad pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones correspondientes y establecer el destino de los bienes, así como la eventual responsabilidad de quienes intervinieron en su administración y custodia.