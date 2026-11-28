Un intento de hurto a una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignada al esquema de seguridad de un exfuncionario público, terminó en un intercambio de disparos durante la madrugada de este sábado en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, en Bogotá.

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Según la información preliminar, al menos cuatro sujetos habrían interceptado el vehículo con la intención de hurtarlo. Sin embargo, la reacción de uno de los escoltas que se movilizaba en la camioneta desencadenó un cruce de disparos con los presuntos delincuentes.

El procedimiento dejó como resultado dos hombres neutralizados y otros dos capturados. De acuerdo con los primeros reportes, durante el enfrentamiento también resultó herido uno de los integrantes del esquema de protección.

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El Gobierno De La Espriella le solicitó a la UNP suspender el acuerdo que ordena nuevos nombramientos en la entidad. Foto: 1. Colprensa / 2. A.P.I.

Tanto el escolta lesionado como uno de los capturados fueron trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención médica. Por ahora, se espera conocer su evolución y las condiciones en las que resultaron heridos durante el intercambio de disparos.

En medio de la intervención de las autoridades, fueron incautadas tres armas de fuego y un arma traumática, elementos que serán fundamentales dentro de las investigaciones para establecer las circunstancias del intento de hurto y la posible participación de los capturados en estos hechos.

Unidad Nacional de Protección (UNP). Foto: UNP

El caso se suma a otros hechos de inseguridad que se registraron esta semana en la capital del país, como el hurto de la casa del director de Medicina Legal. Además, vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de riesgo que enfrentan los integrantes de los esquemas de protección durante sus desplazamientos.

Se espera que la Policía Metropolitana de Bogotá y la UNP entreguen información oficial sobre lo ocurrido, así como detalles sobre la identidad del exfuncionario al que estaba asignado el vehículo y la situación judicial de los capturados.