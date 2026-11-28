Una nueva prueba demostraría el poder que tenían las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, quienes hablaban en nombre del entonces presidente Gustavo Petro en espacios en los que se tomaban decisiones de relevancia para el país y sobre los recursos del Estado. Se trata de un acta de una junta del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad), creado junto al Ministerio de la Igualdad, pero que, al igual que otros fondos del Estado, tiene características particulares de contratación y funcionamiento que le dan autonomía sobre esa cartera, la cual está siendo liquidada por el presidente Abelardo De La Espriella.

Juliana Guerrero hablaba en nombre del expresidente Gustavo Petro, mientras que Verónica se denominó asesora del director del fondo. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

El documento ya está en manos de la Fiscalía y de la Contraloría, que investigarán el contenido y determinarán responsabilidades. El liquidador de la entidad, John Milton Rodríguez, presentó las pruebas ante los entes de control y judicial.

Juliana Guerrero reconoce que no tiene tarjeta profesional, recién se graduó y ahora apunta a ser viceministra de Petro: aseguró que cumple particular requisito

Verónica Ramírez, entonces secretaria técnica del Consejo Directivo del FonIgualdad, registró fielmente la conversación que se dio el 13 de junio de 2025 en la Quinta Sesión de ese consejo. Dos de las participantes que más llamaron la atención fueron Juliana Guerrero, quien fue presentada como “jefe de gabinete presidencial del despacho del Ministerio del Interior, Armando Benedetti”, y Verónica Guerrero, “asesora del director” del FonIgualdad, Ricardo Suárez Belmonte, quien viajó con ellas en el helicóptero en junio de ese año; es decir, el mismo mes en el que se adelantó esta reunión. La Contraloría determinó que los vuelos costaron más de 213 millones de pesos. Asimismo, Suárez figuró como el dueño del apartamento en Chapinero que las Guerrero registraron como lugar de residencia y fue el vicerrector administrativo de la Universidad Popular del Cesar, donde Juliana fue delegada del presidente Petro ante el Consejo Superior.

El Ministerio de la Igualdad participó en discusiones sobre los procedimientos para el funcionamiento del fondo. Foto: Ministerio de la Igualdad y Equidad

En la reunión del Ministerio de la Igualdad también participaron con voz y voto el exministro de la Igualdad, Carlos Rosero; de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales; los cinco exviceministros de la entidad –incluido el de las Diversidades, Juan Carlos Florián, quien casi 60 días después de esa cita llegó a dirigir la cartera–; el de la Juventud, Pablo Zabala, que ha sido cercano a Verónica Guerrero, según fuentes de la entidad; el exdirector del Instituto Nacional para Sordos (Insor) Geovani Meléndres, y la exdirectora del Instituto Nacional para Ciegos (Inci), Andrea Carolina Chacón.

En el acta de la junta se discutió la modificación del Reglamento Interno del Consejo Directivo del FonIgualdad, es decir, los lineamientos para la contratación de los recursos del fondo y las reglas para ser ejecutados. La conversación refleja la premura que tenían algunos de los presentes por definir esas directrices.

En un primer momento, Zabala solicitó que se evaluaran los traslados presupuestales entre los programas que forman parte del Viceministerio de las Juventudes, donde Juliana Guerrero iba a ser nombrada en agosto; una movida que no se terminó dando porque se descubrieron sus títulos falsos en la Fundación San José.

Zabala también propuso que se determinara un cronograma de jornadas de “trabajo intensivo” entre el Ministerio de la Igualdad y el FonIgualdad, con el objetivo de completar “la definición del procedimiento” para nuevas contrataciones, procedimientos y “gestión de datos”.

Por su parte, Juliana Guerrero, en su primera intervención, dejó claro que hablaba a nombre de Petro. Según el documento, ella solicitó “presentar un informe sobre avances en las directrices que el señor presidente de la república ha entregado para el cumplimiento de sus compromisos, y el avance en ejecución presupuestal por parte de FonIgualdad”.

Juliana Guerrero aseguró intervenir en nombre del entonces presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Suárez Belmonte pidió que se cambiara el orden del día para que primero se discutiera la modificación al reglamento interno del Consejo Directivo y, luego, la votación del reglamento operativo del FonIgualdad. Es decir, primero decidir quiénes tomarían las decisiones sobre los recursos y luego cómo se iban a ejecutar.

Rosero expresó que, por la importancia del instrumento, debía ser claro para todas las partes y mencionó que su propósito era que quedara resuelto ese mismo día o el siguiente día “a primera hora”. Reclamó que ya se habían hecho tres convocatorias, el 10, el 11 y el 12 de junio, pero dos de ellas no fueron atendidas.

Este es el esquema de seguridad otorgado a Juliana Guerrero, la polémica joven funcionaria del Gobierno Petro. Lo buscó vía tutela

“Existe una responsabilidad política de atender este punto con respuesta inmediata, considerando el compromiso que existe entre el Ministerio de la Igualdad y Equidad con las comunidades, tal y como lo indicó la asesora Juliana, es decir, asumir el proyecto político del cambio”, afirmó Rosero, según el acta. El exministro reconoció que hay recursos pendientes por ejecutar, pero aclaró que ya existía un reglamento vigente que permitía el avance de la contratación de los proyectos del ministerio.

El exministro, que no estaba de acuerdo con el cambio del orden del día, perdió el pulso y la votación fue favorable con seis votos, entre ellos los de las hermanas Guerrero, mientras que cuatro se negaron y uno más se abstuvo.

El Ministerio de la Igualdad fue creado durante el Gobierno de Gustavo Petro. Foto: @ZABALAVPABLO

En ese sentido, discutieron la modificación del reglamento operativo del FonIgualdad y se propuso que el fondo tuviera una unidad de gestión integrada con perfiles acordes al FonIgualdad y el fideicomitente.

Se aclaró que el Fonigualdad no es una entidad pública, ni tiene personería jurídica, y que la estructura para su operación está “atada” al contrato de fiducia mercantil, por lo que el reglamento debía definir estos lineamientos.

Se abordó la manera en que se adelantaría el procedimiento para la recepción y evaluación de solicitudes de contratación y se habló de conformar un “comité” para validar la contratación directa. Uno de los presentes alertó que el reglamento no debería hacer referencia a modalidades de selección y cuantías, sino que eso tenía que quedar en el manual operativo.

Según el documento, el valor propuesto por el despacho del ministro para la contratación directa de convenios o contratos con organismos comunitarios o sociales era de 1.500 millones de pesos, mientras que en la propuesta de reglamento el monto era de 1.000 millones. Para contratación directa por orden de compra se contemplaron 150 millones de pesos por parte del ministro, mientras que en el reglamento que se discutía se hablaba de 1.000 millones de pesos. En “invitación abierta” y “cerrada”, el ministro propuso para cada rubro 40.000 millones, mientras que en el reglamento se hablaba de 100.000 millones en cada uno.

El exministro Rosero, que había advertido previamente que no quería cambiar el orden del día porque tenía una cita en la Presidencia de la República, expresó que tenía que irse a esa reunión y sugirió que se atendieran los comentarios de los consejeros.

La exministra de Comercio Diana Morales reiteró la importancia de “darle celeridad al proceso de aprobación de cara a las prioridades del Gobierno”, y el exviceministro de Juventud Pablo Zabala también mostró su premura con el tiempo y pidió que se votara pronto porque tenía otra cita.

La exministra de Comercio Diana Morales y el exdirector del FonIgualdad Ricardo Suárez Belmonte estuvieron en el encuentro. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

Juliana Guerrero intervino y manifestó su “preocupación” a nombre de la Presidencia por la “no ejecución” del fondo, “para alcanzar la correcta ejecución y cumplimiento de los compromisos adquiridos”.

Por su parte, la exdirectora del Inci fue de las pocas que pusieron la alerta sobre lo que se estaba discutiendo. Reclamó que había aspectos que se incluyeron en el reglamento operativo que no deberían estar allí y dijo que se podría generar una “extralimitación” del consejo que les podría “traer consecuencias y responsabilidad, no solo disciplinaria, penal o quizás con un alcance fiscal a futuro”. Aclaró que entendía que había demandas de la población que debían ser atendidas, pero reconoció que había “unos riesgos legales”, por lo que pidió claridad sobre unos porcentajes y dijo que no se habían tenido en cuenta aclaraciones que ella había solicitado. “Advierte que se evidencia el riesgo jurídico, aunque deja sobre la mesa que está de acuerdo con el proceso de cambio que lidera Petro”, se consignó en el acta.

Democracia sin barreras: ¿cómo fomentar la participación política de personas con discapacidad?

Por su parte, la exviceministra de Pueblos Étnicos cuestionó que no se estuvieran ejecutando los proyectos cuando existe un reglamento operativo con el que ya se venían adelantando las contrataciones del Ministerio de la Igualdad. El director del Insor se mostró de acuerdo con que se podía trabajar con el reglamento operativo vigente.

La secretaria técnica Verónica Ramírez, que venía consignando cada una de las posiciones en el acta, y quien solo tenía voz pero no voto, dijo que estaba de acuerdo con Morales sobre la ausencia de una metodología de unas mesas de trabajo para llegar a una única propuesta de reglamento operativo y pidió que se llegaran a acuerdos para que los resultados quedaran plasmados en el documento y para dar un parte de tranquilidad a los consejeros.

Condenan a tres años de prisión al exsecretario de la Fundación San José por los títulos falsos de Juliana Guerrero

Verónica Guerrero, que fue registrada como asesora del director del FonIgualdad, intervino de manera altanera: “Si en quienes está la toma de decisión no lo entiende (sic), el fondo no puede hacer nada frente a esta situación”. Y culpó a la secretaria de la falta de esa metodología. Pidió que se tuvieran en cuenta las opiniones de los consejeros, que solicitaban votar, entre ellos su hermana.

Precisamente, Juliana propuso en ese momento suspender la sesión por la cita que tenía Rosero en Presidencia y planteó que el exministro se reuniera con Suárez para que realizaran una versión final revisada y que ese borrador se enviara por correo a los miembros del consejo, dejando abierta la votación de manera virtual hasta el domingo 15 de junio “a medianoche”.

El exviceministro Juan Carlos Florián estuvo entre los asistentes al encuentro del FonIgualdad. Foto: @PRESIDENCIA

Zabala alertó que no podían adelantar una votación “asincrónica”, así que se sometió a votación la propuesta de Guerrero para retomar la sesión el sábado 14 de junio y proceder con la votación del reglamento que entregarían Rosero y Suárez Belmonte. Todos la respaldaron y, tras dos horas de discusión, se finalizó el acta con la firma de los presentes.

Juliana Guerrero firmó como “asesora de la Presidencia” y consignó el correo guerrero.juliana@presidencia.gov.co. SEMANA consultó con fuentes de la Casa de Nariño que aseguraron no tener registros de esa dirección. ¿Existió o Guerrero la consignó falsamente en el documento?

Por su parte, Verónica Guerrero firmó el acta como “asesora del FonIgualdad”. Según advirtió el liquidador del MinIgualdad al presentar la denuncia, uno de los hechos que tendrán que investigar las autoridades es si las Guerrero estaban vinculadas formalmente a las entidades al momento de la reunión, como quedó consignado en el acta.

SEMANA consultó a varios de los que participaron en el encuentro, pero no quisieron responder. Juliana Guerrero pidió remitirse a su abogado, Felipe Alzate, quien respondió que ella asistió a la reunión en calidad de “acompañante” por solicitud del FonIgualdad y ante la imposibilidad de que Benedetti asistiera. “Juliana no era integrante del comité, no tenía derecho a voto ni facultades para adoptar decisiones sobre FonIgualdad. Su papel fue exclusivamente de acompañamiento y asesoría”, respondió.