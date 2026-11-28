SEMANA: Usted llegó a la presidencia ad portas de las elecciones regionales de 2027. ¿Cómo se están preparando?

Juan Felipe Lemos: Encontramos retos organizacionales importantes. El principal es organizar la inspección, vigilancia y control de las elecciones territoriales que tendrán cerca de 125.000 candidatos a asambleas, concejos, juntas administradoras locales, gobernaciones y alcaldías. Por su magnitud y complejidad, requieren un mayor esfuerzo administrativo, presupuestal, técnico y tecnológico.

El presidente del CNE, Juan Felipe Lemos, revela los chicharrones que encontró en el tribunal y pide al Congreso que autorice 300.000 millones para garantizar vigilancia en elecciones

SEMANA: Además, eso tiene un reto presupuestal grande…

J.L.: Debemos garantizar el funcionamiento de la entidad y avanzar en el desarrollo de la autonomía presupuestal y financiera. Nos hemos concentrado en resolver ese asunto para atender después nuestras funciones misionales: vigilancia y control de las elecciones territoriales, derecho de oposición, reposición de votos y financiación de los partidos.

Juan Felipe Lemos habló sobre el funcionamiento de la Sala Plena del CNE y los acuerdos entre sus magistrados. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: ¿En qué va el proyecto de ley orgánica de presupuesto que presentaron ante el Congreso y cómo están de caja para cumplir los compromisos adquiridos y atender las elecciones territoriales?

J.L.: Los recursos para las funciones de inspección, vigilancia y control del próximo año están garantizados. El decreto de presupuesto firmado por el presidente de la república asignó al CNE 1,4 billones de pesos, con los que podremos atender las elecciones, la financiación de los partidos, la reposición de candidatos y las funciones misionales y administrativas. La autonomía no es algo que estemos buscando: la Constituyente de 1991 la planteó en el artículo 265 de la carta magna; el problema es que no se había desarrollado mediante una ley orgánica. Los artículos que creaban la sección presupuestal independiente se cayeron porque, según la Corte, no había unidad de materia con la ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Como había anticipado SEMANA, el magistrado Juan Felipe Lemos fue elegido presidente del CNE

SEMANA: ¿Entonces?

J.L.: Para resolver esa interinidad, avanzamos en dos escenarios. Primero, las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron, en el primer debate del presupuesto, un artículo que crea temporalmente la sección presupuestal del CNE. Esto nos permite seguir ejecutando directamente nuestro presupuesto y manejar nuestra parte administrativa, funcional y misional. La disposición será temporal, por un año, mientras el Congreso modifica el Estatuto Orgánico de Presupuesto para crear definitivamente la sección independiente del CNE. Contamos con el apoyo del Gobierno. El jueves fue enviado el mensaje de urgencia al Proyecto de Ley 331 de 2026, de autonomía administrativa y presupuestal. Ya se definieron los ponentes y aspiramos a que la próxima semana se anuncie el proyecto y sea votado en primer debate por las comisiones conjuntas.

SEMANA: Usted dice que los 1,4 billones de pesos aprobados aseguran la operación, la financiación de partidos y candidatos y las reposiciones. Sin embargo, el CNE tiene un rezago histórico en esos pagos. ¿Los recursos alcanzan para cumplir también con los compromisos anteriores?

J.L.: El presupuesto de la próxima vigencia contempla cerca de 1,4 billones de pesos para inspección, vigilancia y control, derechos de oposición, financiación de partidos y reposición de votos. Tenemos una deuda aproximada de 703.000 millones de pesos por procesos electorales desde 2018. Ante ese problema, establecimos un plan de contingencia. En estos dos meses como magistrados desembolsamos cerca de 63.600 millones: 31.989 millones para reponer gastos de 63 campañas y 31.610 millones para el funcionamiento de 21 partidos. La meta al finalizar el año es pagar 147.000 millones. Ya desembolsamos 63.600 millones y restan cerca de 75.000 millones, aprobados por la sala plena para reponer gastos de 55 campañas y atender otros pagos pendientes.

Juan Felipe Lemos detalló el plan de contingencia para atender los pagos pendientes de campañas y partidos políticos. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: ¿Han analizado la investigación que abrió la Fiscalía contra la campaña de la excandidata Carolina Corcho por la presunta presentación de documentos falsos para la reposición de votos ante el CNE?

J.L.: El director del Fondo de Financiación encargado de revisar las cuentas de campaña avanza para que el CNE pueda constituirse como víctima en el proceso penal contra el gerente de la campaña de Carolina Corcho. Una vez se conozcan las pruebas, someteremos a reparto de los magistrados la investigación o el inicio de la indagación, para que el magistrado encargado avance desde su despacho. Ya estamos actuando.

SEMANA: ¿Hay otras investigaciones en curso sobre campañas de candidatos?

J.L.: El Fondo de Financiación y Reposición revisa las cuentas de las campañas presidenciales, el cumplimiento de topes y quiénes las financiaron. También evaluamos los anticipos de esas y otras campañas. No puedo adelantarme porque pondría en riesgo mi posibilidad de actuar en la sala. También tenemos verificaciones de información pendientes, asuntos de personería jurídica de partidos en cabeza de magistrados, que esperamos lleguen a la Sala Plena, y el cumplimiento del artículo 25: casos de candidatos que no presentaron cuentas o no acreditaron gerentes. Es lo que más tiempo ocupa a la Sala.

Juan Felipe Lemos explicó cómo se distribuirán los recursos destinados al funcionamiento del CNE y la vigilancia electoral. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: El CNE no se puede desligar del tema político: siete de los nueve magistrados de la sala plena son muy cercanos a la centroderecha. ¿Cómo están manejando este asunto?

J.L.: El CNE tiene un componente político por su conformación, que le otorgó la Constituyente de 1991. Sin embargo, al ser elegidos por el Congreso y asumir como magistrados, nos desprendemos de esa condición política. Los nueve magistrados acordamos actuar en derecho, más allá de nuestra condición política y de los partidos a los que pertenecemos. Es un acuerdo de caballeros que se refleja en nuestras actuaciones: aplicar con rigor las líneas doctrinales y jurisprudenciales.

SEMANA: Eso no siempre ha sido así…

J.L.: A diferencia del anterior CNE, en el que hubo confrontación permanente entre los magistrados de izquierda y los de otro espectro político, hasta ahora no ha habido desacuerdos. Hay posiciones encontradas en la sala, pero obedecen a tesis jurídicas que se debaten. Hemos procurado no imponer mayorías y dar el mismo trato a todos los magistrados. Buscamos acuerdos y valoramos las tesis jurídicas de todos. Esperemos que esa paz electoral se mantenga el próximo año, que será complejo porque aumentará el rigor litigioso en la entidad.

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SEMANA: ¿Se viene quizá un nuevo Código Electoral?

J.L.: Las misiones de observación nacional y electoral han planteado, en reuniones con la Registraduría, cambios y ajustes normativos que el país está en mora de hacer. Tenemos la mejor relación con el registrador y profundo respeto y admiración por su tarea en la pasada contienda electoral. La Registraduría revisa la normativa con expertos y agencias de cooperación internacional. Esperamos un documento avanzado para que el CNE lo revise. Queremos actuar conjuntamente con el fin de modernizar la legislación y resolver vacíos normativos. Por los tiempos, creo que no se logrará para las próximas elecciones territoriales. Es un tema que debemos seguir trabajando. Todavía no hay documento final; hay que esperar a que el registrador se pronuncie.

SEMANA: ¿Cuánto cuesta garantizar la vigilancia de las elecciones?

J.L.: Este año costó alrededor de 476.000 millones de pesos. No puedo dar una cifra exacta del próximo año porque revisamos los precios del mercado, especialmente del componente tecnológico, que es el más costoso. En esta etapa advertimos que lo contratado debe corresponder a los precios del mercado. Incluye plataformas, testigos en línea, capacitación de testigos y auditores en sistemas, tribunales de garantías y su componente tecnológico en los 32 departamentos, además de observadores nacionales e internacionales. También revisamos el costo de las auditorías. Todo debe responder a precios de mercado y garantizar absoluta transparencia.

El presidente del CNE habló de los desembolsos realizados para la reposición de gastos de campañas electorales. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: Sobre la entidad pesan cuestionamientos por presuntos sobrecostos en los contratos de testigos electorales. ¿Qué ha podido indagar y qué medidas piensan tomar?

J.L.: Cuando llegamos, todos esos contratos electorales ya estaban ejecutados y liquidados. Como presidente, no tengo que liquidar ninguno. La Procuraduría y la Contraloría iniciaron indagaciones previas y adelantan sus análisis; hemos remitido la información que nos han requerido. Los cuestionamientos son por presuntos sobreprecios. Los organismos de control determinarán si quienes nos antecedieron se equivocaron. Como presidente del CNE, me corresponde defender la institución y evitar que esto se repita; por eso, hacemos un análisis riguroso de la planeación contractual. La tecnología se requiere para mejorar la inspección, la vigilancia y el control.