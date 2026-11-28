El viaje de nueve congresistas colombianos a Taiwán terminó convertido en un nuevo frente de tensión diplomática para el país. La visita provocó una dura reacción de Pekín y llevó al embajador chino en Bogotá a lanzar fuertes calificativos contra los parlamentarios, desatando un enfrentamiento público en el que también intervino el expresidente Gustavo Petro, quien cuestionó la participación de integrantes del Pacto Histórico.

Viaje de congresistas a Taiwán: aumenta tensión entre Colombia y China

La delegación viajó a Taipéi entre el 23 y el 27 de noviembre. La integraban Agmeth Escaf y Mary Jurado, del Pacto Histórico; Germán Rodríguez y Alejandro Bermeo, de Salvación Nacional; Simón Molina, de Creemos; Juan Manuel Londoño, del Partido Conservador; Jesús Omero Cuasapud, de Aico; Jonathan Eduardo Pineda, del Centro Democrático, y Óscar Fabián Espinosa, de la ASI.

La invitación habría sido extendida a los 32 integrantes de las comisiones segundas de Senado y Cámara. La propuesta fue gestionada por Victor Sheng-Hung Chu, representante de la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia.

SEMANA contactó a varios congresistas, tanto de la Comisión Segunda de Senado como de Cámara, y varios de ellos aseguraron desconocer los detalles del viaje y negaron haber recibido una invitación por parte del encargado de negocios de la isla asiática. Incluso, Nicolás Barguil, presidente de la Cámara, señaló que el llamado fue de carácter personal y que no llegó por medio de la Mesa Directiva.

Representante de la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia Foto: FOTO: CUENTA DE X @COMISIONSEGUNDA

Lo que sí se pudo confirmar es que Taiwán corrió con todos los gastos de los parlamentarios y que no hubo acuerdos previos, al menos públicos, entre el Congreso y la representación de Taiwán para impulsar posturas a favor de la política de la isla separada de China.

Sin perdón

Uno de los primeros en reaccionar fue Petro. El expresidente advirtió sobre las implicaciones políticas del encuentro y escribió: “Cualquier visita extranjera a una tentativa secesionista puede ser vista por el país legítimo como una intervención extranjera a su soberanía”. También sostuvo que los integrantes del Pacto Histórico debían ser respetuosos del principio de autonomía nacional.

Las declaraciones provocaron una respuesta de Escaf, quien defendió su participación y aseguró que el Pacto Histórico reconoce una sola China. El senador argumentó que la visita no pretendía modificar la política exterior colombiana y que los congresistas no representan al Estado en materia diplomática. También rechazó que su desplazamiento pudiera calificarse como turismo parlamentario.

China expresó “firme rechazo” por visita de congresistas colombianos a Taiwán: esto fue lo que solicitó

Pero la reacción más fuerte llegó desde la representación diplomática china. El embajador Zhu Jingyang calificó de “ineptos” a los congresistas que viajaron a la isla y aseguró que fueron utilizados como “barato instrumento de propaganda de campaña” del Partido Progresista Democrático (PPD), al que Pekín considera separatista, en medio de las elecciones locales taiwanesas.

La controversia escaló hasta la Cancillería. El 24 de noviembre, la Embajada de China en Colombia publicó un comunicado en el que expresó su “profundo descontento y firme rechazo” al desplazamiento y pidió al Gobierno y al Congreso reiterar públicamente su compromiso con el principio de “una sola China”. También exigió adoptar medidas para corregir lo que calificó como un error y frenar los intercambios oficiales con las autoridades de Taiwán.

Los nueve congresistas, de diferentes partidos, desarrollaron una agenda en la isla asiática durante una semana. La oficina de Taiwán asumió todos los gastos. Foto: Colprensa

El canciller Omar Bula se reunió el 25 de noviembre con Zhu Jingyang. Tras el encuentro, el embajador aseguró que el funcionario reiteró, en representación del presidente Abelardo De La Espriella, la adhesión del Estado colombiano al principio de “una sola China”.

Ese mismo día, congresistas del Pacto Histórico sostuvieron otro encuentro con el diplomático chino, en medio de los intentos por contener la controversia. El episodio revive las tensiones de noviembre de 2025, cuando otro viaje parlamentario a Taiwán llevó a la Cancillería a desmentir la posibilidad de abrir una representación colombiana en la isla.