La francesa Gisèle Pelicot, de 73 años, denunció el 23 de noviembre de 2026 el uso no autorizado de fotografías suyas desnuda para promocionar un libro en París. La editorial Éditions Tinbad presuntamente habría enviado las imágenes, tomadas por su entonces esposo, Dominique Pelicot, a varios medios de comunicación para generar interés por Emprises, les impasses d’une success story, de la psicoanalista Sabine Prokhoris, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 26 de noviembre. “Estoy profundamente conmocionada”, manifestó Pelicot a la cadena BFM TV al rechazar que su intimidad se convierta en un instrumento comercial.

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La controversia revive el caso de violencia sexual que estremeció a Francia: entre 2011 y 2020, Dominique Pelicot drogó a su esposa y facilitó que decenas de hombres abusaran de ella mientras permanecía inconsciente. En diciembre de 2024 fue condenado a 20 años de prisión y otros 50 hombres también recibieron sentencias. Tras la denuncia, la editorial ofreció disculpas por una “comunicación desafortunada”, anunció que suspendería la promoción y no imprimiría más ejemplares de los 280 distribuidos. Negó haber enviado imágenes de las violaciones o videos pornográficos. Gisèle anunció acciones legales contra la editorial y la autora.

Gran fiesta brasileña

Shakira anuncia una última fecha para su residencia en Madrid: este es el día. Foto: Instagram: @shakira

Shakira despedirá 2026 y recibirá 2027 con un espectáculo multitudinario en Brasil. La colombiana fue confirmada como la principal presentación de las celebraciones de Año Nuevo en Balneário Camboriú, destino turístico del estado de Santa Catarina. La presentación se realizará el 31 de diciembre en la Praia Central, como parte del festival Verão Atmosphere y de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Según confirmó la Alcaldía, la empresa promotora asumirá el costo de la exhibición pirotécnica, que superará los 6 millones de reales, equivalentes a cerca de 1,1 millones de dólares. La administración municipal aclaró que el evento no representará gastos para las finanzas públicas. El regreso de Shakira a Brasil se produce después de su histórico concierto gratuito en la playa de Copacabana, en mayo de 2026, donde reunió a cerca de 2,5 millones de personas.

Fin de la disputa

TOKYO, JAPAN - NOVEMBER 08: Brad Pitt, Angelina Jolie and their six children Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox, and Vivienne arrive at Haneda International Airport on November 8 in Tokyo, Japan. (Photo by Jun Sato/WireImage) Foto: WireImage

Angelina Jolie y Brad Pitt llegaron finalmente a un acuerdo extrajudicial para poner fin a la prolongada batalla judicial por Château Miraval, la finca vinícola ubicada en la región francesa de Provenza, donde contrajeron matrimonio en 2014. La noticia fue confirmada mediante un comunicado conjunto en el que señalaron: “Hemos llegado a un acuerdo”. Sin embargo, los términos del pacto no fueron revelados.

El conflicto comenzó después de que Jolie vendiera en 2021 su participación en la propiedad a una compañía vinculada al grupo Stoli. Pitt la demandó en 2022, argumentando que ambos habían acordado no vender sus acciones sin el consentimiento del otro. La actriz respondió con una contrademanda y sostuvo que ese compromiso nunca existió. El proceso legal también sacó a la luz las acusaciones de maltrato que Jolie atribuyó al actor durante un vuelo privado en 2016, señalamientos que Pitt ha negado.

Fecha de estreno

'The Pitt' en su frenética acción. Foto: Warrick Page/MAX

HBO Max confirmó que la tercera temporada del exitoso drama médico The Pitt llegará a la plataforma el 7 de enero de 2027. La producción, protagonizada por Noah Wyle, regresará con 15 episodios que se estrenarán semanalmente. La noticia se dio a conocer mediante un breve video publicado en las redes sociales de la plataforma, en el que varios integrantes del elenco revelaron la fecha del esperado regreso.

La nueva entrega retomará la historia del doctor Michael ‘Robby’ Robinavitch y sus compañeros del servicio de urgencias del ficticio Pittsburgh Trauma Medical Center. Tras el éxito de sus dos primeras temporadas, la serie se ha consolidado como uno de los dramas televisivos más reconocidos de los últimos años. Su trayectoria en los premios Emmy también respalda su impacto: acumula 11 galardones, entre ellos dos reconocimientos consecutivos a mejor serie dramática y mejor actor principal para Wyle.

Nueva lápida

Mathew Perry , miembro del elenco, posa en el estreno de la serie de televisión "The Kennedys After Camelot" en el Paley Center for Media en Beverly Hills, California. Foto: Reuters / Mario Anzuoni

La tumba de Matthew Perry, recordado mundialmente por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, luce una nueva inscripción en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills, Los Ángeles. La placa anterior, instalada en enero de 2026, incluía la frase “Much Loved – Friend –”, interpretada como un homenaje al personaje que acompañó al actor durante diez temporadas de la exitosa comedia. Sin embargo, la lápida fue reemplazada por una más grande que elimina cualquier referencia al programa de televisión.

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La nueva dedicatoria lleva las palabras “Descansa ahora” y concluye con un mensaje familiar: “Te amamos con todo nuestro corazón”. El cambio se conoce tres años después de la muerte del intérprete, quien falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, por los efectos agudos de la ketamina.

Vuelve Mi pobre angelito

Macaulay Culkin, conocido por su papel de Kevin McAllister en 'Mi pobre angelito' y su actuación en 'Ricky Ricón'. Foto: Agencia EFE

La nostalgia navideña tendrá un nuevo capítulo. Macaulay Culkin regresará como Kevin McCallister en una nueva película de Mi pobre angelito, cuya producción se encuentra en una etapa inicial de desarrollo en Disney y 20th Century Studios. El proyecto contará con Seth Rogen y Evan Goldberg como guionistas y productores, quienes trabajarán junto al actor en la construcción de la historia. Culkin confirmó su participación a través de sus redes sociales con una publicación sobre el anuncio con un breve mensaje: “Es verdad”.

La nueva entrega propone darle un giro a la historia que conquistó al público en 1990. La idea planteada por Culkin contempla a un Kevin adulto, convertido en padre, que atraviesa dificultades para conectar con su hijo. En una inversión de la trama original, el personaje terminaría fuera de su propia casa, mientras el niño utilizaría ingeniosas trampas para impedirle entrar. El regreso marcaría la primera vez que Culkin interpreta al recordado personaje en una película de la franquicia desde Home Alone 2: Lost in New York, estrenada en 1992.