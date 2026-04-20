Sentimientos encontrados con la segunda temporada de ‘The Pitt’: la mejor serie de HBO Max de los últimos años

The Pitt, el drama médico más crudo y realista de HBO Max regresó con una segunda temporada que divide opiniones entre el éxtasis por su intensidad y la desazón por el abismo emocional de sus personajes.

Ambientada en el caótico Pittsburgh Trauma Medical Hospital, conocido como The Pitt por su zona de urgencias, la serie captura turnos de 15 horas en tiempo real, con un episodio por hora, mostrando el agotamiento físico y mental de los héroes anónimos de la salud en la América contemporánea.

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Dana en el episodio 'Missed one'. Foto: Warrick Page/MAX

La primera temporada se estrenó en 2025 y rápidamente se convirtió en un fenómeno. Protagonizada por Noah Wyle como el Dr. Michael Robby Robinavitch, jefe de urgencias y figura central, cuenta con un elenco estelar que incluye a Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez y Sepideh Moafi.

La serie The Pitt regresa este 8 de enero con su segunda temporada. Foto: HBO Max

Rompió récords de visualizaciones en HBO Max, posicionándose como una de las series más vistas del año, y arrasó en premios con 13 nominaciones a los Premios Primetime Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática y actuaciones para Wyle y LaNasa, además de victorias en TCA, Gotham TV, Dorian y Astra TV, con Wyle llevándose un Globo de Oro como Mejor Actor en Serie de Drama.

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'The Pitt' en su frenética acción. Foto: Warrick Page/MAX

La segunda temporada arrancó el 9 de enero de 2026, con episodios semanales que culminaron el pasado 16 de abril. Ambientada en un frenético 4 de julio, profundiza en dilemas éticos como la eutanasia, abusos sexuales y la salud mental del personal médico, alejándose del melodrama para apostar por un realismo absorbente.

Las reacciones han sido una montaña rusa: alabada por su madurez y crudeza, alcanzando el número 1 en 54 países con valoraciones perfectas, pero criticada por su quiebre emocional y dependencia excesiva de tramas oscuras.

Noah Wyle, también productor, destacó: “Los médicos no son buenos pacientes; Robby regresa sin ‘curarse’, reconociendo su problema pero resistiendo pedir ayuda”.

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'The Pitt' en su frenética acción. Foto: Warrick Page/MAX

El último capítulo, titulado 9:00 P.M. ha generado un sin sabor y un gran debate, especialmente por el desarrollo del Dr. Robinavitch. Tras un colapso emocional en la primera temporada, la segunda lo muestra en un deterioro notable: agotamiento psicológico, depresión abierta, traumas de abandono y un liderazgo fracturado que lo lleva al borde del abismo.

Suspiros silenciosos, ojos que delatan el quiebre interno mientras grita órdenes médicas, y una admisión brutal de no querer seguir vivo han conmovido y polarizado a la audiencia.

El creador R. Scott Gemmill reveló: “Todavía no ha tocado fondo; es un retrato del precio que pagan estos profesionales, con tasas altas de divorcio, adicciones y suicidio”.

Langdon regresa a The Pitt, luego de sus problemas disciplinarios en la temporada 1. Foto: Warrick Page/MAX

HBO Max renovó la serie para una tercera temporada incluso antes del estreno de la segunda, confirmando su estatus como “la mejor de los últimos años” por su rentabilidad y calidad. Casey Bloys, CEO de la plataforma, apuesta por emisiones anuales, con la temporada 3 esperada a principios de 2027.