Emilia Clarke y las secuelas de sus dos hemorragias cerebrales: “Sentí que había engañado a la muerte”

La actriz británica Emilia Clarke, reconocida mundialmente por su interpretación de Daenerys Targaryen en la producción de HBO Juego de Tronos, ha compartido un detallado testimonio sobre las implicaciones físicas y emocionales de haber sobrevivido a dos hemorragias cerebrales durante su juventud.

En el marco de un evento organizado por el medio estadounidense Variety, Clarke expuso las dificultades asociadas al proceso de rehabilitación poshospitalaria y explicó cómo estas experiencias de salud, sumadas al cierre de la serie, la llevaron a reconfigurar sus prioridades personales, artísticas y sociales.

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El primer incidente médico de Clarke ocurrió tras la culminación de la primera temporada de Juego de Tronos, cuando colapsó en un gimnasio de Londres debido a una presión extrema en la cabeza.

Según declaraciones de la actriz recogidas por la revista People, un segundo episodio se presentó mientras participaba en una producción teatral en Broadway, momento en que los especialistas realizaban un seguimiento periódico de un aneurisma previamente detectado.

“Durante varios años, sentí que había burlado a la muerte y que venía a buscarme. Realmente sentía que había hecho algo malo y que no debería estar aquí”, manifestó la intérprete ante Variety.

A partir de su experiencia, Clarke enfatizó la necesidad de robustecer el acompañamiento a los pacientes que reciben el alta médica tras sufrir un daño cerebral.

De acuerdo con los datos presentados por la actriz en el evento, una de cada tres personas experimentará una lesión cerebral a lo largo de su vida.

La intérprete criticó la falta de recursos y el limitado seguimiento dentro de los sistemas de salud tradicionales, señalando que la recuperación verdadera comienza precisamente al abandonar el centro hospitalario, enfrentando secuelas cognitivas, físicas y emocionales a largo plazo.

El cierre de la serie en 2019 coincidió con una etapa de cuestionamiento profesional para la actriz. Clarke admitió que las cuatro nominaciones al premio Emmy que recibió durante la vigencia de la producción, sin obtener el galardón en ninguna de las ocasiones, representaron un punto de inflexión en su salud mental y en la percepción de su propio valor dentro de la industria cinematográfica.

“Me daba vergüenza admitir que no ganar un Emmy fue algo realmente importante”, declaró a Variety, añadiendo que la presión del reconocimiento público y la sensación de ser considerada “noticia vieja” tras el desenlace del programa la impulsaron a rechazar propuestas laborales que no se alinearan con sus búsquedas artísticas actuales.

Durante la producción de la serie, bajo la dirección de David Benioff y D. B. Weiss, Clarke señaló que su margen de aporte creativo era limitado, enfocándose prioritariamente en la interpretación fiel del personaje.

La evolución de su estado de salud, asistida por tratamientos especializados en años recientes, ha permitido a la actriz asumir roles de mayor liderazgo en la industria del entretenimiento. Actualmente, Clarke se involucra directamente en la toma de decisiones ejecutivas mediante la coproducción de proyectos televisivos y cinematográficos.

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En referencia a sus dinámicas de trabajo actuales, Clarke resaltó la importancia de laborar en entornos que garanticen la sensibilidad y el respeto hacia los actores durante la filmación de escenas complejas, marcando una diferencia respecto a experiencias previas en su carrera.

A la par de su actividad profesional, Clarke mantiene su enfoque en la fundación SameYou, organización benéfica que instauró en 2019 junto a su madre, Jennifer Clarke. La entidad opera en colaboración con sectores académicos y médicos para el desarrollo de terapias específicas de rehabilitación neurológica y la creación de redes de apoyo orientadas a mitigar el aislamiento de los sobrevivientes de traumatismos cerebrales.