‘La era de hielo 6: mundo de lava’ regresa después de 10 años y se estrenará en 2027; conozca su primer adelanto

Disney y 20th Century Animation publicaron este 4 de junio el primer avance oficial de La era de hielo 6: mundo de lava. Esta producción marca el retorno de la franquicia principal a las salas de cine tras una década de ausencia, reuniendo nuevamente a los personajes que dieron origen a la saga en 2002.

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De acuerdo con la información difundida por los estudios de animación, la trama de esta sexta entrega propone un cambio drástico en el entorno habitual de los protagonistas. En lugar de los característicos paisajes invernales o las tundras congeladas, Manny, Sid, Diego, Ellie y el aventurero Buck se adentrarán en zonas inestables dominadas por la actividad volcánica y ríos de magma.

El reporte oficial de Disney indica que la manada deberá explorar sectores inéditos del denominado “Mundo perdido”. En este ecosistema, los personajes se enfrentarán tanto a amenazas geológicas, como a nuevas especies de criaturas prehistóricas que habitan en las áreas circundantes a los volcanes.

El trailer de corte promocional ofrece un vistazo al tono de comedia y acción que ha caracterizado a la producción desde sus inicios. El avance abre con Scrat, la persistente ardilla dientes de sable, cuya cola resulta encendida por el fuego en medio de su habitual búsqueda de la bellota.

Posteriormente, la secuencia muestra a la manada completa, incluyendo a las zarigüeyas Crash y Eddie, intentando esquivar una lluvia de fragmentos de hielo y rocas calientes provocada por una erupción. El adelanto también reintroduce a Baby Scrat, personaje derivado de la serie de cortometrajes Ice Age: Scrat Tales lanzada previamente en la plataforma Disney+.

En el aspecto técnico y artístico, se confirmó que la producción mantendrá el reparto de voces original en su versión en inglés:

Ray Romano como el mamut Manny.

como el mamut Manny. John Leguizamo como el perezoso Sid.

como el perezoso Sid. Denis Leary en el rol del tigre dientes de sable Diego.

en el rol del tigre dientes de sable Diego. Queen Latifah interpretando a Ellie.

interpretando a Ellie. Simon Pegg dando voz a Buck.

La dirección del largometraje está a cargo de John Donkin, mientras que la producción ejecutiva es liderada por Lori Forte, una constante en el desarrollo de la franquicia.

La expectativa comercial en torno a La era de hielo 6 se fundamenta en el histórico rendimiento en taquilla de sus predecesoras. La primera película, estrenada en 2002 bajo el sello de Blue Sky Studios, recaudó cerca de 383 millones de dólares a nivel global y obtuvo una nominación al premio Óscar como Mejor Película Animada.

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El punto más alto de la saga se registró en 2009 con La era de hielo 3: el origen de los dinosaurios, la cual acumuló aproximadamente 886 millones de dólares en todo el mundo. La última entrega cinematográfica de la línea principal había sido La era de hielo: choque de mundos en 2016.

Esta sexta entrega representa, además, el primer largometraje de la serie principal desarrollado íntegramente bajo la gestión directa de Disney, tras la adquisición de los activos de 20th Century Fox y el posterior cierre del estudio de animación original, Blue Sky. El estreno exclusivo de La era de hielo 6: mundo de lava en las salas de cine está programado para el 5 de febrero de 2027.