Nueve series basadas en hechos reales que debe ver y que obligaron a miles a investigar sus impactantes casos

La frase “basada en hechos reales” se ha convertido en uno de los ganchos más efectivos de la industria audiovisual. Plataformas de distribución como Netflix, Disney+ y HBO Max han encontrado en los crímenes sin resolver, los juicios mediáticos y las biografías complejas una fuente inagotable de narritivas que capturan la atención global.

Sin embargo, este auge también abre un debate recurrente en el periodismo cultural y la crítica: la delgada línea entre la recreación histórica responsable y las licencias dramáticas orientadas al entretenimiento.

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A diferencia del formato documental del true crime de no ficción, las series de antología y las miniseries adaptan los acontecimientos modificando cronologías, fusionando personajes o alterando diálogos para sostener el ritmo televisivo. A continuación, algunas de las producciones más destacadas del catálogo actual, su origen real y el impacto crítico que han alcanzado.

‘Bebé Reno’ (Netflix)

Esta producción británica se convirtió en un fenómeno global debido a una particularidad metodológica: está escrita y protagonizada por Richard Gadd, quien vuelca en el guion su propia experiencia como víctima de acoso y abuso sexual.

La serie aborda de manera directa la salud mental, la culpa de la víctima y las fallas en los sistemas de protección legal. Su crudeza le otorgó una recepción crítica favorable, registrando un 99 % de aprobación en la plataforma de reseñas Rotten Tomatoes.

‘Las cosas por limpiar’ (Netflix)

Basada en el libro de memorias Criada Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, de Stephanie Land, la producción expone los desafíos de la maternidad en contextos de vulnerabilidad, la burocracia estatal y la precariedad laboral en los Estados Unidos. Protagonizada por Margaret Qualley, la serie cuenta con un 93 % de aprobación en Rotten Tomatoes, destacándose por su enfoque realista y carente de sentimentalismos paternalistas.

‘Poco Ortodoxa’ (Netflix)

Estrenada en 2020, esta miniserie se inspira libremente en las memorias de Deborah Feldman, tituladas Unorthodox: El escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas. La trama sigue a una joven que abandona una comunidad judía ultraortodoxa en Nueva York para buscar su independencia en Berlín.

Aunque la producción se tomó amplias licencias de ficción en la segunda mitad de la historia, sirvió para visibilizar las dinámicas internas de comunidades religiosas herméticas, alcanzando un 96 % de valoración crítica.

‘Under the Bridge’ (Disney+)

Basada en la investigación de la escritora Rebecca Godfrey, esta producción de ocho episodios reconstruye el asesinato de Reena Virk en 1997, una adolescente canadiense de 14 años que desapareció tras encontrarse con un grupo de compañeras.

Con las actuaciones de Riley Keough y Lily Gladstone, la miniserie funciona como un documento analítico sobre el acoso escolar, la violencia de género y los sesgos raciales arraigados en las instituciones policiales de la época.

‘Tribunal de menores’ (Netflix)

Este drama judicial surcoreano introduce al espectador en la estructura legal de los tribunales juveniles de Corea del Sur. A través del personaje de la jueza Shim Eun-seok (Kim Hye-soo), la narrativa utiliza expedientes judiciales verídicos para contraponer la necesidad de castigo frente a los esfuerzos institucionales de rehabilitación. La serie ofrece un retrato detallado sobre la delincuencia juvenil y las carencias del entorno familiar y estatal en el país asiático.

‘Nadie nos vio partir’ (Netflix)

Ambientada en México, la serie se fundamenta en la novela homónima de Tamara Trottner, la cual narra el secuestro de dos hermanos a manos de su propio padre en el marco de un conflicto de custodia familiar. La producción expone no solo el trauma infantil derivado de la sustracción de menores, sino también la manipulación mediática y la influencia del poder adquisitivo en la administración de justicia en América Latina.

‘The Crown’ (Netflix)

Es, de manera persistente, una de las ficciones históricas más discutidas de la última década. La producción, que sigue la trayectoria de la reina Isabel II de Inglaterra y la familia real británica, mantiene un 81% en Rotten Tomatoes. Su emisión suscitó debates en el Reino Unido sobre la necesidad de incorporar advertencias explícitas sobre su carácter ficcional.

El éxito de esta fórmula biográfica abrió el camino para otros títulos de la plataforma como Luis Miguel: la serie o Griselda, producciones que equilibran la documentación histórica con las exigencias del melodrama.

‘The Gilded Age’ (HBO Max)

Creada por Julian Fellowes, esta obra se sitúa en la Nueva York de finales del siglo XIX, reflejando el auge del capitalismo moderno y el choque entre la aristocracia tradicional y los nuevos magnates de la industria.

Aunque los protagonistas principales son ficticios, la trama introduce a figuras históricas reales como los miembros de las familias Vanderbilt y Astor, retratando las disputas de poder y la opulencia de la época.

‘Only Murders in the Building’ (Disney+)

Si bien se presenta bajo el formato de comedia y sátira de misterio, su punto de partida se inspira de manera directa en un fenómeno real de la sociedad contemporánea: la proliferación de podcasts de true crime y la obsesión del público general por investigar crímenes desde el ámbito doméstico. Protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, la serie utiliza la ficción para analizar con humor la cultura del consumo del dolor ajeno transformado en entretenimiento.