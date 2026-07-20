‘Avengers: Doomsday’: sale a la luz el tráiler oficial de la esperada película de Marvel; regresa un querido personaje

La industria del cine sigue sorprendiendo con estrenos en la pantalla grande, en especial cuando se trata de producciones con una larga trayectoria de superhéroes y villanos. Este es el caso del Universo Cinematográfico de Marvel, el cual se prepara para estrenar una nueva cinta.
Marvel Studios elevó la expectativa entre sus seguidores al revelar un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, material que fue proyectado meses atrás, en dos ocasiones, durante una presentación de la CinemaCon, en Las Vegas, realizada en el Colosseum del Caesars Palace debido al entusiasmo del público asistente.
El avance, lanzado este 20 de julio, mostró por primera vez a Doctor Doom, personaje interpretado por Robert Downey Jr., quien regresa al Universo Cinematográfico de Marvel después del cierre de la historia de Iron Man en Avengers: Endgame.
Además, el clip incluyó varios momentos que sorprendieron a los fanáticos, entre ellos un enfrentamiento entre Gambit, encarnado por Channing Tatum, y Shang-Chi, interpretado por Simu Liu.
Otro de los instantes más comentados fue la aparición del profesor Charles Xavier, nuevamente interpretado por Patrick Stewart, quien lanza una advertencia sobre una amenaza de gran magnitud al afirmar que “algo está viniendo, algo que quizás no podremos detener”.
El adelanto culmina con una escena que promete convertirse en una de las más impactantes de la película: Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, reaparece frente a un desconcertado Thor (Chris Hemsworth), quien observa cómo el martillo Mjolnir vuela directamente hacia las manos del icónico Capitán América, marcando así su esperado regreso al universo de Marvel tras los acontecimientos de Endgame.
Del mismo modo, el avance muestra el regreso de Mystique, quien se enfrentará a los protagonistas.
Personajes que regresan en ‘Avengers: Doomsday’
Robert Downey Jr. - Doctor Doom
Chris Hemsworth - Thor
Vanessa Kirby - Sue Storm, la Chica Invisible
Anthony Mackie - Sam Wilson, el nuevo Capitán América
Sebastian Stan - Bucky Barnes, el Soldado de Invierno
Letitia Wright - Shuri, la nueva Black Panther
Paul Rudd - Scott Lang, Ant-Man
Wyatt Russell - U. S. Agente
Tenoch Huerta Mejía - Namor
Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm, la Cosa
Simu Liu - Shang-Chi
Florence Pugh - Yelena Belova
Kelsey Grammer - Bestia
Lewis Pullman - Vigía
Danny Ramirez - Joaquin Torres, el nuevo Falcon
Joseph Quinn - Johnny Storm, la Antorcha Humana
David Harbour - Alexei Shostakov, Guardián Rojo
Winston Duke - M’Baku
Hannah John-Kamen - Fantasma
Tom Hiddleston - Loki
Patrick Stewart - Charles Xavier, Profesor X
Ian McKellen - Magneto
Alan Cumming - Rondador Nocturno
Rebecca Romijn - Mystique
James Marsden - Cíclope
Channing Tatum - Gambito
Pedro Pascal - Reed Richards, Mr. Fantástico