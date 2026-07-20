‘Avengers: Doomsday’: sale a la luz el tráiler oficial de la esperada película de Marvel; regresa un querido personaje

La industria del cine sigue sorprendiendo con estrenos en la pantalla grande, en especial cuando se trata de producciones con una larga trayectoria de superhéroes y villanos. Este es el caso del Universo Cinematográfico de Marvel, el cual se prepara para estrenar una nueva cinta.

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Marvel Studios elevó la expectativa entre sus seguidores al revelar un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, material que fue proyectado meses atrás, en dos ocasiones, durante una presentación de la CinemaCon, en Las Vegas, realizada en el Colosseum del Caesars Palace debido al entusiasmo del público asistente.

El avance, lanzado este 20 de julio, mostró por primera vez a Doctor Doom, personaje interpretado por Robert Downey Jr., quien regresa al Universo Cinematográfico de Marvel después del cierre de la historia de Iron Man en Avengers: Endgame.

Además, el clip incluyó varios momentos que sorprendieron a los fanáticos, entre ellos un enfrentamiento entre Gambit, encarnado por Channing Tatum, y Shang-Chi, interpretado por Simu Liu.

Otro de los instantes más comentados fue la aparición del profesor Charles Xavier, nuevamente interpretado por Patrick Stewart, quien lanza una advertencia sobre una amenaza de gran magnitud al afirmar que “algo está viniendo, algo que quizás no podremos detener”.

El adelanto culmina con una escena que promete convertirse en una de las más impactantes de la película: Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, reaparece frente a un desconcertado Thor (Chris Hemsworth), quien observa cómo el martillo Mjolnir vuela directamente hacia las manos del icónico Capitán América, marcando así su esperado regreso al universo de Marvel tras los acontecimientos de Endgame.

Del mismo modo, el avance muestra el regreso de Mystique, quien se enfrentará a los protagonistas.

Personajes que regresan en ‘Avengers: Doomsday’

Robert Downey Jr. - Doctor Doom

Chris Hemsworth - Thor

Vanessa Kirby - Sue Storm, la Chica Invisible

Anthony Mackie - Sam Wilson, el nuevo Capitán América

Sebastian Stan - Bucky Barnes, el Soldado de Invierno

Letitia Wright - Shuri, la nueva Black Panther

Paul Rudd - Scott Lang, Ant-Man

Wyatt Russell - U. S. Agente

Tenoch Huerta Mejía - Namor

Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm, la Cosa

Simu Liu - Shang-Chi

Florence Pugh - Yelena Belova

Kelsey Grammer - Bestia

Lewis Pullman - Vigía

Danny Ramirez - Joaquin Torres, el nuevo Falcon

Joseph Quinn - Johnny Storm, la Antorcha Humana

David Harbour - Alexei Shostakov, Guardián Rojo

Winston Duke - M’Baku

Hannah John-Kamen - Fantasma

Tom Hiddleston - Loki

Patrick Stewart - Charles Xavier, Profesor X

Ian McKellen - Magneto

Alan Cumming - Rondador Nocturno

Rebecca Romijn - Mystique

James Marsden - Cíclope

Channing Tatum - Gambito

Pedro Pascal - Reed Richards, Mr. Fantástico