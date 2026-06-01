Poco antes de finalizar mayo, los directores Anthony Russo y Joe Russo, conocidos como los hermanos Russo, volvieron a encender las redes sociales al compartir nuevas imágenes de Robert Downey Jr. caracterizado como Doctor Doom, un adelanto que los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel venían esperando con gran expectativa desde hace meses.

En la publicación se reveló el nuevo logo del icónico villano, un detalle que fue suficiente para desatar una ola de reacciones entre los fanáticos de la cinta y “hacer temblar” simbólicamente al UCM, dada la magnitud del personaje dentro de la narrativa que se avecina.

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Si bien las imágenes no muestran demasiados elementos sobre la trama o el desarrollo del personaje central, sí han sido suficientes para reavivar teorías entre los seguidores, quienes especulan sobre la posible llegada de un primer tráiler completo de la película antes de lo que imaginaban.

Aunque anteriormente ya se había visto a Robert Downey Jr. caracterizado como el clásico enemigo de la Casa de las Ideas, en esta nueva entrega el misterio continúa, ya que los fans aún no han podido verlo en movimiento ni en acción dentro del filme.

En esta ocasión, el villano aparece con una presencia mucho más imponente y amenazante, consolidándose como una pieza clave dentro de la saga del multiverso, la cual busca cerrar esta etapa del UCM y conectar de forma directa con la recordada saga del Infinito.

Este ambicioso proyecto también contempla el regreso de figuras emblemáticas como Chris Evans y Chris Hemsworth, además de otras sorpresas del universo Marvel, destacan varios sitios especializados como Hipertextual.

Asimismo, se ha generado gran expectativa por la posible reaparición de los X-Men clásicos de la antigua 20th Century Fox, quienes ya tuvieron un regreso parcial en Deadpool y Lobezno, lo que provocó una fuerte emoción entre los fanáticos de larga data del universo cinematográfico de Marvel.

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¿Cuándo se podrá ver a Robert Downey Jr. como Doctor Doom?

Desde que Marvel confirmó que Robert Downey Jr. regresaría en el papel de Doctor Doom, los fans han estado inquietos por ver al querido actor en acción con este nuevo personaje del UCM. Por eso, muchos creen que el siguiente paso lógico es presentar finalmente al personaje en un nuevo y épico tráiler oficial.

Estas súplicas de los fanáticos, al parecer, podrían ser escuchadas, ya que los hermanos Russo han dejado entrever la posibilidad de revelar algún contenido relacionado con la película el martes 2 de junio durante el festival SXSW en Londres. Sin embargo, aún no hay certeza sobre lo que se presentará, pues podría tratarse del esperado tráiler o, por el contrario, de un adelanto menor o material promocional más breve.