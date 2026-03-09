Cine

‘Avengers: Doomsday’: sale a la luz detalle que sería clave en la nueva película; se relaciona con personaje de Robert Downey Jr.

La cinta será estrenada en diciembre de 2026, prometiendo una de las reuniones más grandes de superhéroes.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

9 de marzo de 2026, 9:42 a. m.
Robert Downey Jr. durante el anuncio de su interpretación como Doctor Doom en Avengers: Doomsday.
Robert Downey Jr. durante el anuncio de su interpretación como Doctor Doom en Avengers: Doomsday. Foto: Getty Images

Los seguidores del cine de superhéroes y del universo cinematográfico de Marvel Studios continúan atentos a los próximos pasos que tomará esta franquicia basada en los populares cómics. A lo largo de los años, sus distintas fases han logrado consolidar una base de fanáticos en todo el mundo, gracias a historias épicas, personajes carismáticos y momentos que marcaron la evolución del género en la pantalla grande.

Con el regreso de las películas de Avengers ya confirmado, la audiencia deberá esperar hasta finales de 2026 para descubrir el rumbo que tomará esta saga con Avengers: Doomsday. Según los planes anunciados por el estudio, el estreno está previsto para diciembre de ese año, cuando se abrirá un nuevo capítulo dentro de la historia de los héroes más poderosos de la Tierra.

¿Tormenta no estará en ‘Avengers: Doomsday’? Halle Berry da nuevas pistas sobre el futuro del personaje en el UCM

Aunque por ahora los detalles oficiales siguen siendo escasos, los rumores sobre el posible reparto y la dirección narrativa no han tardado en circular entre los fanáticos. Algunas especulaciones apuntan a que la próxima entrega presentará un enfoque diferente al de las anteriores, lo que podría marcar una nueva etapa dentro del universo cinematográfico de Marvel.

Además de que contará con grandes regresos como el de Chris Evans, en la piel del Capitán América, también se podrá ver la reunión de personajes con rostros que brillaron en el universo de X-Men. En la lista entran Charles Xavier, Magneto, Mystique, entre otros.

No obstante, la verdadera sorpresa se dio cuando Marvel confirmó que Robert Downey Jr. llegaba a este escenario de nuevo, dejando atrás a Tony Stark para darle vida al Doctor Muerte/Doctor Doom.

Aunque ya se vio un vistazo de otros héroes que pisan este terreno en Avengers: Doomsday, un usuario de X, causó reacciones al subir una imagen de un llavero de la franquicia, donde se podía detallar el que sería el look oficial del antagonista. La pregunta despertó curiosidad en los fans, quienes veían que la postal no era una ilustración, sino una imagen con aspecto que podría ser real.

Este detalle sería clave para entender cómo luciría Doctor Doom, quien destaca por su traje, su máscara y sus poderes.

