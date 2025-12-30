Cultura

Nadie lo vio venir, ‘Avengers: Doomsday’ lanza tráiler y revela su mayor secreto

Marvel lanza el segundo tráiler de la saga más esperada.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 6:13 p. m.
Robert Downey Jr. durante el anuncio de su interpretación como Doctor Doom en Avengers: Doomsday.
Robert Downey Jr. durante el anuncio de su interpretación como Doctor Doom en Avengers: Doomsday. Foto: Getty Images

Marvel Studios ha lanzado el segundo adelanto de Avengers: Doomsday. En este video se confirma el regreso de Chris Hemsworth como Thor, el Dios del Trueno, quien presentará una faceta mucho más madura y humana. Esta vez, el personaje enfrentará situaciones límite que pondrán a prueba su temple.

YouTube video CijeC0RTpbA thumbnail

¿Cuándo es el estreno de la película ‘Avengers: Doomsday’?

El misterio que rodea a la cinta ha aumentado las especulaciones en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Aunque el estudio aún no da detalles específicos de la trama, el proyecto ya se perfila como el evento cinematográfico más ambicioso de 2026.

El estreno mundial está programado para el 18 de diciembre de 2026. Cabe destacar que la fecha ha tenido variaciones en el último año; en principio, se planeó para mayo de 2025 y luego para mayo de 2026, antes de fijarse definitivamente en la temporada navideña del próximo año.

¿De qué trata ‘Avengers: Doomsday’?

Presentación oficial de la película más esperada por el Universo Marvel, Avengers: Doomsday.
Presentación oficial de la película más esperada por el Universo Marvel, Avengers: Doomsday. Foto: Getty Images

Aunque los detalles son escasos, el nuevo tráiler ofrece un abrebocas a la nueva etapa de Thor. El Dios del Trueno deberá forjar alianzas con los Vengadores y otros héroes icónicos del Universo Marvel para enfrentar la amenaza global de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Cabe destacar que uno de los componentes que tiene en vilo a los seguidores del UCM es, sin duda, el regreso de Robert Downey Jr.

Tras despedirse como Iron Man en 2019, el actor asumirá ahora el rol de Victor von Doom, el villano principal de esta saga. Este movimiento no es solo un golpe nostálgico, sino un desafío para los héroes en pantalla.

Otra de las grandes sorpresas es la participación de India Rose Hemsworth, hija de Chris Hemsworth, quien retoma su papel como Love. Por primera vez, padre e hija compartirán un protagonismo sustancial en una superproducción, un detalle que ha generado altas expectativas entre los seguidores de la saga.

‘Avengers: Doomsday’: un proyecto de magnitudes épicas

Esta película representa una pieza importante para Disney y Marvel Studios.

Avengers: Doomsday es el segundo de los cuatro grandes estrenos que el estudio tiene preparados para los próximos años. Siguiendo la estrategia habitual, la cinta se lanzará exclusivamente en cines antes de llegar a plataformas digitales. Además, ya circulan reportes de que la siguiente entrega se centrará en los X-Men, el futuro del UCM.

