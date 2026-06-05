La joya musical que conquistó el cine hace 58 años: así fue creada por un legendario artista

Desde hace 58 años, la música dejó de ser un simple elemento de acompañamiento en la industria cinematográfica para convertirse en una pieza fundamental de la narración. Esto fue posible gracias al trabajo realizado por Sergio Leone y Ennio Morricone, quienes conformaron una de las alianzas creativas más influyentes y recordadas en la historia del cine.

Aunque pocos lo saben, ambos se conocieron durante su infancia y fueron compañeros de escuela en Roma, una amistad que años más tarde daría origen a una colaboración artística capaz de transformar para siempre el lenguaje cinematográfico.

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Juntos impulsaron el auge del llamado spaghetti western, un subgénero desarrollado principalmente por cineastas italianos que redefinió las tradicionales historias del Viejo Oeste.

Sin embargo, el éxito de estas producciones no solo estuvo sustentado en la innovadora visión de Leone como director, sino también en el talento excepcional de Morricone para crear atmósferas sonoras inolvidables.

Gracias a esta pasión compartida, surgió una colaboración que hoy en día sigue siendo considerada una de las piezas más bellas de la historia del cine: Hasta que llegó su hora (1968) o Érase una vez en el Oeste, título con el que se conoció en Hispanoamérica.

Una escena incomparable

El tema es una de las obras más míticas de la carrera del compositor Ennio Morricone, que dio como resultado una escena incomparable junto a Sergio Leone.

Todo comienza en una estación de tren. Allí llega Jill, interpretada por Claudia Cardinale, a la que no ha ido a buscar nadie. Mientras la protagonista avanza por el andén y luego por el pueblo mirando ansiosa su reloj, la cámara de Leone se eleva, sincronizándose con la entrada de la majestuosa melodía de Morricone.

Esta secuencia de Hasta que llegó su hora es considerada una auténtica obra maestra del cine, no solo por la extraordinaria visión y el virtuosismo de Sergio Leone detrás de la cámara, sino también por la imponente composición musical de Ennio Morricone que la acompaña.

En ella, imagen y sonido se fusionan de manera magistral para construir una experiencia cinematográfica única, donde cada plano, cada silencio y cada nota musical contribuyen a elevar la tensión y la emoción de la escena.

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Todo esto crea uno de los momentos más memorables e influyentes en la historia del género wéstern, una escena que continúa fascinando a espectadores y cineastas décadas después de su estreno.

La pieza de Morricone representa al personaje de Jill -su título es Jill’s Theme- pero también es un tema recurrente en el resto del filme. Aunque han pasado 58 años desde su debut, este himno majestuoso sigue emocionando a los amantes del séptimo arte.