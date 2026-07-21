Con más de 30 años de trayectoria en la industria audiovisual, Rhayuela inicia una nueva etapa de crecimiento con una nueva estructura directiva liderada por Catherine Villareal y Ana María Tarazona, quienes asumirán la dirección estratégica de la compañía. A este nuevo momento se suma la directora Danniela Castro Valencia como consultora de contenidos, fortaleciendo la visión creativa y editorial de la productora.
Dicha reorganización, dice la empresa, “responde a una evolución natural de la empresa y busca consolidar el posicionamiento internacional de Rhayuela, ampliar su red de coproducciones y fortalecer una línea editorial enfocada en historias con identidad, ambición creativa y potencial para conectar con audiencias globales".
Actualmente, la productora desarrolla un portafolio de cinco largometrajes y tres series en distintas etapas de desarrollo, producción y distribución, con la que aspira a consolidar una línea editorial que combina cine de autor, documental, thriller, drama contemporáneo y comedia.
Entre los largometrajes se encuentran Del Otro Lado, el quinto largometraje del director José Luis Rugeles; El Olvido, un thriller gótico latinoamericano; Lovers Go Home del director Juan Sebastián Mesa coproducida entre Colombia, Canadá, España y Francia; El Despertar, thriller de acción militar; y el documental La Forma de los Árboles, dirigido por Danniela Castro y apoyado por JustFilms de la Ford Foundation.
En televisión, la compañía avanza en el desarrollo de las series On Hold, Oficina de Detectives y No Te Prometemos Nada, proyectos que reflejan el interés de Rhayuela por explorar nuevos géneros y formatos narrativos.
Mirada al futuro
Para la compañía, esta nueva etapa también representa una oportunidad para fortalecer su presencia en los principales mercados internacionales, ampliar sus alianzas de coproducción y consolidar una identidad editorial cada vez más clara.
La compañía continuará fortaleciendo su presencia en escenarios como Berlinale, Ventana Sur, San Sebastián e Iberseries, además de ampliar su red de aliados en América Latina y Europa.
Tres décadas y contando
Durante más de 30 años, Rhayuela ha desarrollado una trayectoria que combina cine, televisión, publicidad y servicios de producción para clientes nacionales e internacionales.
Su catálogo incluye producciones reconocidas como Alias María, seleccionada en Cannes; El Páramo, presentada en Sitges; García, estrenada en el FICCI; Rebelión, participante del Festival de Tallinn Black Nights, y La Mujer de los 7 Nombres, entre otros títulos.
A lo largo de su historia, la productora ha trabajado con realizadores como José Luis Rugeles, Jaime Osorio Márquez, Rubén Mendoza, Gabriel Nesci, Andrés Waissbluth, Paul Cataño y Danniela Castro, además de desarrollar producciones para plataformas como Max y Amazon Prime Video.
Con más de 469.000 espectadores en salas de cine colombianas y una creciente red de coproducciones internacionales, Rhayuela busca consolidarse como un aliado creativo de largo plazo para productores, plataformas y talentos de la región.