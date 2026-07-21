Con más de 30 años de trayectoria en la industria audiovisual, Rhayuela inicia una nueva etapa de crecimiento con una nueva estructura directiva liderada por Catherine Villareal y Ana María Tarazona, quienes asumirán la dirección estratégica de la compañía. A este nuevo momento se suma la directora Danniela Castro Valencia como consultora de contenidos, fortaleciendo la visión creativa y editorial de la productora.

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Dicha reorganización, dice la empresa, “responde a una evolución natural de la empresa y busca consolidar el posicionamiento internacional de Rhayuela, ampliar su red de coproducciones y fortalecer una línea editorial enfocada en historias con identidad, ambición creativa y potencial para conectar con audiencias globales".

Más que un cambio, esta nueva estructura representa una evolución natural de Rhayuela. Lo que cambia no es el rumbo de la compañía, sino quién lo conduce. Queremos seguir produciendo historias con una voz propia, capaces de asumir riesgos creativos, dialogar con el mundo y encontrar nuevas formas de conectar con las audiencias sin perder su proyección comercial. Catherine Villareal y Ana María Tarazona

Actualmente, la productora desarrolla un portafolio de cinco largometrajes y tres series en distintas etapas de desarrollo, producción y distribución, con la que aspira a consolidar una línea editorial que combina cine de autor, documental, thriller, drama contemporáneo y comedia.

Entre los largometrajes se encuentran Del Otro Lado, el quinto largometraje del director José Luis Rugeles; El Olvido, un thriller gótico latinoamericano; Lovers Go Home del director Juan Sebastián Mesa coproducida entre Colombia, Canadá, España y Francia; El Despertar, thriller de acción militar; y el documental La Forma de los Árboles, dirigido por Danniela Castro y apoyado por JustFilms de la Ford Foundation.

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En televisión, la compañía avanza en el desarrollo de las series On Hold, Oficina de Detectives y No Te Prometemos Nada, proyectos que reflejan el interés de Rhayuela por explorar nuevos géneros y formatos narrativos.

Mirada al futuro

Para la compañía, esta nueva etapa también representa una oportunidad para fortalecer su presencia en los principales mercados internacionales, ampliar sus alianzas de coproducción y consolidar una identidad editorial cada vez más clara.

Ana María Tarazona es productora ejecutiva colombiana, con formación en dirección y producción de cine. Con más de 14 años de experiencia en cine, series y contenido para plataformas internacionales y canales locales. Actualmente es productora ejecutiva de contenido y socia de Rhayuela Films. Foto: Rhayuela / A.P.I.

Nuestro objetivo no es producir más por producir más. Es producir mejor. Queremos construir películas y series con carácter, excelencia técnica y una mirada propia sobre el mundo; proyectos que puedan viajar, dialogar con diferentes culturas y construir relaciones creativas de largo plazo. Catherine Villareal y Ana María Tarazona

Gerente y productora ejecutiva en Rhayuela Films, Catherine Villareal es productora colombiana con más de 30 años de trayectoria y presencia activa en coproducción en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos; casa de proyectos como Rebelión, Alias María y El Páramo. Foto: Rhayuela / A.P.I.

La compañía continuará fortaleciendo su presencia en escenarios como Berlinale, Ventana Sur, San Sebastián e Iberseries, además de ampliar su red de aliados en América Latina y Europa.

Tres décadas y contando

Durante más de 30 años, Rhayuela ha desarrollado una trayectoria que combina cine, televisión, publicidad y servicios de producción para clientes nacionales e internacionales.

Su catálogo incluye producciones reconocidas como Alias María, seleccionada en Cannes; El Páramo, presentada en Sitges; García, estrenada en el FICCI; Rebelión, participante del Festival de Tallinn Black Nights, y La Mujer de los 7 Nombres, entre otros títulos.

Danniela Castro Valencia es directora, productora, fotógrafa y gestora cultural colombiana. Su trabajo transita entre el documental de autor, la producción y el desarrollo de proyectos cinematográficos, con un interés particular en la memoria, el territorio y las historias de resistencia. Foto: Rhayuela / A.P.I.

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A lo largo de su historia, la productora ha trabajado con realizadores como José Luis Rugeles, Jaime Osorio Márquez, Rubén Mendoza, Gabriel Nesci, Andrés Waissbluth, Paul Cataño y Danniela Castro, además de desarrollar producciones para plataformas como Max y Amazon Prime Video.

Con más de 469.000 espectadores en salas de cine colombianas y una creciente red de coproducciones internacionales, Rhayuela busca consolidarse como un aliado creativo de largo plazo para productores, plataformas y talentos de la región.

'Rebelión', de José Luis Rugeles, nos mostró la vida de Joe Arroyo. Foto: Cortesía BIFF 2022