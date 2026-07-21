Si está de verano en Nueva York estos días, nada le impide presenciar algo importante. Esto pues la Fundación Fernando Botero y Sotheby’s presentan desde mañana una muestra histórica con más de 35 obras, varias de ellas inéditas y nunca antes exhibidas al público.

Así, el legado del maestro Fernando Botero vuelve a ocupar un lugar protagónico en el escenario artístico internacional. La muestra se extiende del 22 de julio al 7 de septiembre, en el emblemático edificio Breuer de Sotheby’s Nueva York, que abrirá sus puertas a Botero in New York.

'Autorretrato el día de mi primera comunión', 1970, Óleo, 109 x 94 cm. Foto: Fundación Fernando Botero / Sotheby's / A.P.I.

Vasta e íntima a la vez: la ‘Odisea’ de Christopher Nolan es un triunfo resonante del séptimo arte

La exposición sin precedentes, organizada junto con la Fundación Fernando Botero, reúne más de 35 pinturas, esculturas y pasteles, muchas provenientes de la colección de la familia Botero y de colecciones privadas, varias de ellas exhibidas por primera vez al público y dedicada a uno de los periodos más trascendentales en la carrera del maestro colombiano.

La muestra constituye un hito para el arte colombiano: será la primera exposición dedicada a un solo artista en la nueva sede de Sotheby’s en Nueva York y marca la primera alianza entre la familia Botero y una de las casas de subastas más importantes del mundo.

La exposición se concentra en el período comprendido entre finales de los años cincuenta y comienzos de los setenta, una etapa decisiva en la que Botero consolidó el lenguaje artístico que lo convertiría en uno de los creadores más reconocidos del siglo XX. Fue en Nueva York donde, en plena hegemonía del expresionismo abstracto y el pop art, decidió mantenerse fiel a su visión artística y desarrollar el estilo que hoy identifica su obra en todo el mundo, como el Boterismo.

“Nueva York significó muchísimo para mi abuelo. Fue aquí donde terminó de consolidar su lenguaje artístico y donde, pese a enfrentarse a las corrientes dominantes de la época, decidió mantenerse fiel a sus convicciones. Traer nuevamente su obra a esta ciudad era un objetivo muy importante para la familia y para su legado”, afirma Fernando Botero Quintana, nieto del artista y uno de los organizadores de la exposición.

'General', 1980, Acuarela, 180 x 110 cm. Foto: Fundación Fernando Botero / Sotheby's / A.P.I.

IV Encuentro Continental en Estudios Afrolatinoamericanos en Cali: por la justicia étnico-racial

El proyecto comenzó a gestarse en febrero de 2025, tras una invitación de Sotheby’s a la familia Botero. Desde entonces, ambas instituciones trabajaron conjuntamente para seleccionar obras representativas de uno de los capítulos más importantes de la vida del artista.

“Llevamos más de un año trabajando en esta exposición. Para nosotros fue una invitación extraordinaria porque Sotheby’s representa uno de los escenarios más importantes del mercado del arte mundial, y que la primera exposición individual de su nueva sede fuera dedicada al maestro Botero es un enorme reconocimiento a su legado”, señala Botero Quintana.

Él descubre su estilo artístico en México en el año 55 y 56, pero es en Nueva York cuando ya hay una validación de ese estilo porque Dorothy Miller, que era la curadora en jefe del Museo de Arte Moderno de Nueva York del MoMA, decidió adquirir una obra que se llamaba Mona Lisa a los 12 años para la colección del MoMA. Y eso fue una validación al estilo de mi abuelo. Fernando Botero Quintana

Muestras de la obra

La exposición reúne piezas icónicas y otras prácticamente desconocidas para el público, entre ellas: ⁠⁠Monalisa a los Trece Años (1959), nunca antes exhibida públicamente; ⁠Apotheosis of Ramón Hoyos (1959), homenaje al legendario ciclista colombiano Ramón Hoyos; Still Life with Watermelon (1976), una de las naturalezas muertas más representativas del artista. También podrá ver estas:

⁠⁠Picnic (1973), presentada por primera vez.

'Picnic', 1973, Óleo, 167.5 x 190 cm. Foto: Fundación Fernando Botero / Sotheby's / A.P.I.

⁠Sunflowers (1977), que no se exhibía desde 2012.

'Sunflowers', 1977, Óleo, 182 x 170 cm. Foto: Fundación Fernando Botero / Sotheby's / A.P.I.

Botero en Singapur: la muestra más grande del genio del arte colombiano

'Primera Dama', 1970, Pastel, 160 x 125 cm. Foto: Fundación Fernando Botero / Sotheby's / A.P.I.

Más de una docena de las obras pertenecen a la familia y a la Fundación Fernando Botero, mientras que las demás provienen de coleccionistas privados y galerías internacionales que trabajaron con el maestro. Muchas no se exhibían desde las décadas de 1970 y 1980.