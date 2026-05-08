Fernando Botero es quizá el artista colombiano más reconocido internacionalmente. Sus obras voluminosas han llevado parte de la cultura de su país de origen a los escenarios más prestigiosos del mundo.

La obra de Fernando Botero que alcanzó millonaria cifra en una subasta en Bogotá

Recientemente se dio la noticia de que La Plegaria (1949), una obra que el genio antioqueño cambió por dos cajetillas de cigarrillos, sería subastada en la ciudad de Bogotá.

SEMANA, en conversación con Charlotte Pieri, directora de la casa de subastas Bogotá Auctions, pudo conocer detalles de la obra.

Fernando Botero cambió esta obra por dos cajetillas de cigarrillos Piel Roja. Foto: Bogotá Auctions

Pieri define La Plegaria como “fundamental”. Sin embargo, al preguntarle acerca de su importancia, asegura que “es una obra fundacional dentro de la trayectoria de Botero”, haciendo énfasis en la edad que tenía el artista: “Realizada cuando tenía apenas 17 años, no solo es una de sus primeras acuarelas conocidas, sino también un testimonio clave de sus inicios dentro de la tradición de la escuela antioqueña”.

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Esta obra también da muestra de los intereses particulares del artista por ciertas temáticas y figuras. “En ella ya se manifiesta su interés por la figura humana y por las escenas de la vida popular, aunque todavía no aparece esa poética del volumen que lo haría mundialmente reconocible”.

La Plegaria (1949), Fernando Botero Foto: Bogotá Auctions

Aunque el simple hecho de que La Plegaria sea un Botero de primera época ya la hace importante, la historia detrás de esta resulta aún más emocionante.

“La obra fue vendida al coleccionista Efrén Ossa, a quien además está dedicada”, y aunque pueda sonar como una transacción cualquiera, la forma en la que el coleccionista pudo hacerse con ella, parece sacada de una de las historias de realismo mágico que Gabriel García Márquez bien sabía escribir: “La transacción, hoy casi legendaria, se hizo a cambio de dos paquetes de cigarrillos Pielroja”.

Pieri sostiene que, cuando Botero concreta esta transacción, “marca el inicio concreto de su carrera profesional y de su inserción en el mundo del arte”.

Además de la obra, en esta misma subasta se incluye una carta que el artista antioqueño le escribió a Ossa relacionada con la pieza adquirida. “El artista le agradece haber sido el primero en adquirir una obra suya ‘porque la sintió’ Íntima y excepcional, la carta no solo revela la relación entre artista y primer comprador, sino también las inquietudes estéticas de un Botero aún en formación, especialmente notables con los dos bocetos incluidos en el manuscrito”.

La salida de esta obra a subasta se da en un momento particular, en el que se están realizando diferentes exposiciones de suma importancia para el legado de Fernando Botero, como las inauguradas en Singapur y Seúl.

En la subasta también se incluye una carta que Fernando Botero el escribió al coleccionista con el que hizo el cambio por las dos cajetillas de cigarrillo. Foto: Bogotá Auctions

“Fernando Botero es el artista colombiano de mayor proyección internacional y una figura central en la construcción de una identidad artística moderna en el país. Tras una breve incursión en la neofiguración, dio la espalda a las vanguardias modernistas y, asimilando a fondo los grandes maestros de la tradición artística occidental, logró consolidar un lenguaje propio, reconocible a nivel global, centrado en una poética antiheroica del volumen”, afirmó Pieri.

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En Colombia, el mercado de Botero “se mantiene firme, con una demanda sostenida tanto a nivel local como internacional. Existe un interés particular por obras tempranas o con relevancia histórica, como La Plegaria, que no solo tienen valor artístico, sino también documental. Este tipo de piezas, poco frecuentes en el mercado, tienden a generar una atención especial por parte de coleccionistas e instituciones”.

La subasta tendrá lugar el 21 de mayo de 2026 en la sede de Bogotá Auctions, a las 8 de la noche.