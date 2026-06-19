Seis exhibiciones de arte obligadas en Bogotá: este es el arte que Arcadia recomienda en junio

MAURICIO CARMONA RIVERA, en Galería Santa Fe

Mauricio Carmona Rivera presenta 'Katabasis' en la Galería Santa Fe. Foto: Juanita González / cortesía Galería Santa Fe

El ganador de la duodécima edición del Premio Luis Caballero presenta Katabasis, una exposición que explora ríos subterráneos de Bogotá y Medellín, así como las memorias ocultas en el subsuelo de la ciudad. La muestra configura una arqueología urbana audiovisual que recorre los ríos San Francisco, en Bogotá, y Santa Elena, en Medellín, y registra los vestigios estructurales y arquitectónicos de distintas épocas en ambas ciudades. El propósito es evidenciar y compartir las memorias asociadas a estos cuerpos de agua, que comparten procesos históricos similares.

La exposición, que explora ríos subterráneos de Bogotá y Medellín, estará abierta al público hasta el 16 de agosto. Foto: Juanita González / cortesía Galería Santa Fe

Por cuenta de estos procesos, influenciados por corrientes como el higienismo (especialmente de origen francés) y diversas políticas urbanas, se inició una canalización que ocultó por igual las fuentes hídricas y las obras de ingeniería construidas durante el siglo XIX para efectos de la conducción de sus aguas.

‘Por arte de magia’: el Museo Nacional homenajea a Gustavo Lorgia y a la historia de la magia en el país

MARÍA TERESA HINCAPIÉ, en Museo Santa Clara

'Concordancia vital: lo sagrado en María Teresa Hincapié' en el Museo Santa Clara. Foto: Museo Santa Clara / A.P.I.

Concordancia vital: lo sagrado en María Teresa Hincapié reúne acciones, registros fotográficos y materiales de archivo producidos entre 1992 y 2006 por una de las artistas más significativas del arte contemporáneo colombiano. Curada por Paula Bossa y Pavel Vernaza, la muestra cuenta con el apoyo de Santiago Zuluaga, hijo de la artista y heredero de su obra. Esta presenta ocho de sus obras: Impregnación (1992), Tú eres santo (1995), Divina proporción (1996), Hacia lo sagrado (1998), Dulce compañía (2000), El espacio inexistente (2001), El espacio se mueve despacio (2004) y ¿Quién engendra las gotas de rocío? (2006), armando un corpus que da cuenta de su ética de la repetición, la duración y el cuidado, e invita a observar de otra manera el cuerpo, el espacio y las relaciones.

'Concordancia vital: lo sagrado en María Teresa Hincapié' se extiende hasta el 9 de agosto de 2026. Foto: Museo Santa Clara / A.P.I.

El recorrido incluye la proyección de ¿Quién engendra las gotas de rocío?, realizada en colaboración con Gustavo Carreño en el marco del 40.° Salón Nacional de Artistas.

Delcy Morelos en Londres: “Origo es mi primera exposición exterior y de gran tamaño en el Reino Unido”

GABRIEL SILVA, JORGE CABIESES Y RICARDO MUÑOZ IZQUIERDO en Galería El Museo

'Conejo blanco', la muestra de Gabriel Silva. Foto: Galería El Museo / A.P.I.

Estas tres exposiciones simultáneas prometen una experiencia y la entregan. Conejo blanco, la muestra de Gabriel Silva, utiliza la metáfora del conejo blanco para explorar paisajes oníricos nacidos de la intuición y una constante búsqueda espiritual.

Jorge Cabieses presenta 'La imagen interceptada'. Foto: Galería El Museo / A.P.I.

Por su parte, Jorge Cabieses presenta en La imagen interceptada composiciones geométricas y angulares que desafían el espacio pictórico tradicional mediante una rigurosa construcción formal.

'Antropofagia psicotropical' de, Ricardo Muñoz Izquierdo. Foto: Galería El Museo / A.P.I.

Finalmente, en Antropofagia psicotropical, Ricardo Muñoz Izquierdo exhibe un universo gráfico influenciado por el concepto de antropofagia cultural, transformando el canon en imágenes surrealistas y provocadoras.

En conjunto, en paralelo, cada autor utiliza su propia metodología visual para representar realidades subjetivas que abarcan un espectro que va desde lo sagrado hasta lo psicodélico.

En la JEP, un abrazo y unas lágrimas dan pie a una reflexión sobre el perdón necesario de víctimas a victimarios

ARTURO DENARVÁEZ Y DAVID JULIÁN CORTÉS en Alonso Garcés Galería

'Selva adentro' de Arturo Denarváez. Foto: Alonso Garcés Galería / A.P.I.

Que sirvan las palabras de William Ospina sobre Selva adentro de Arturo Denarváez para atraerlos: “En el arte de un pintor como él, cada forma brota de una forma anterior y la contiene. Cada cierto tiempo se dedica a un tema obsesivamente hasta agotarlo, explorando sus posibilidades, hasta que de pronto, de algún detalle de su tema actual, de alguna forma aislada, parece desprenderse una criatura nueva, un tema inesperado, y estalla una nueva exploración, un mundo nuevo”.

'Cada rama es un camino al sol', de David Julián Cortés. Foto: Alonso Garcés Galería / A.P.I.

Sobre Cada rama es un camino al sol, David Julián Cortés, el curador y crítico Eduardo Serrano destaca que “lo primero que percibe el observador de la obra de Cortés es su versatilidad, lejos de las restricciones modernistas acerca de la pureza de las distintas modalidades plásticas; Cortés aborda al mismo tiempo el óleo, el pastel, la acuarela y la fotografía, tanto analógica como digital. Pero a pesar de esa variedad de medios, su exposición es unívoca, cohesionada por un solo objetivo: reflexionar sobre su identidad vía el territorio”.

‘Katabasis’ de Mauricio Carmona Rivera: arte sobre los ríos subterráneos y las memorias que ocultan

GABRIEL BELTRÁN en Bel-Art

Gota. Acero Inox,poliéster Móvil . 280-90-70.cm. 2025. Foto: Cortesía Taller Gabriel Beltrán

Esculpiendo el viento, la magia de la intuición, exposición individual de Gabriel Beltrán, da cuenta de sus 30 años de trayectoria artística en la escultura contemporánea latinoamericana. Reúne doce esculturas inéditas de mediano formato (de 2,50 metros cada una) concebidas para dialogar con el Parque Central Bavaria, en el Centro Internacional de Bogotá. El proyecto se complementa con una selección de 16 obras de pequeño formato, entre 30 y 40 centímetros, que serán exhibidas al interior de la galería, creando un diálogo entre la monumentalidad del espacio público y la intimidad. Así, además de una exhibición escultórica, se vuelve una intervención del espacio público, una invitación a contemplar algo de belleza y calma. “La obra escultórica se debe al hecho urbano y no a la intimidad de un espacio, porque esto es para el goce, disfrute y tranquilidad, tanto física como espiritual, del ser urbano”, afirma el artista.

David Hockney, gran figura del arte contemporáneo, muere a los 88 años: Arcadia repasa su camino

‘POR ARTE DE MAGIA’: en Museo Nacional

El Museo Nacional de Colombia rinde un homenaje a Gustavo Lorgia y a la historia de la magia en el país con la exposición ‘Por arte de magia’ . Foto: Archivo Gustavo Lorgia

Por arte de magia rinde homenaje al legado del mago Gustavo Lorgia (Bogotá, 1951-2024) y a su presencia en la memoria colectiva de varias generaciones de connacionales. Al mismo tiempo, ofrece una retrospección histórica de la magia en Colombia como expresión artística y cultural con más de 100 años de tradición. Curada por sus dos hijos, Gustavo y María Paula Lorgia, la exposición reúne objetos mágicos y fragmentos en fotografía y video del archivo personal del mago, nutrido durante varias décadas de vida artística. A partir de ese material, se muestra cómo la magia ha sido un arte relevante en Colombia desde principios del siglo XX, así como un oficio y una expresión que crea escenarios para el disfrute de la fantasía, la ilusión y la sorpresa, con miles de profesionales y aficionados en el país.