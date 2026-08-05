El Centro Internacional Tequendama volverá a convertirse en el epicentro del arte contemporáneo con la segunda edición de la feria Unfair

Bogotá se prepara para recibir, por segundo año consecutivo, una de las propuestas más destacadas de arte contemporáneo no tradicional con la feria Unfair Tequendama, un evento que se realizará en el Centro Internacional Tequendama. Este emblemático punto de la capital del país funcionará como escenario para exhibiciones, eventos y encuentros culturales, con el objetivo de vivir una experiencia de alto impacto.

Tras un buen balance de su primera edición, la organización confirmó que Unfair Tequendama regresará del 18 al 27 de septiembre de 2026, con el objetivo de ampliar la experiencia desarrollada el año anterior y reunir galerías, artistas y proyectos especiales de arte moderno y contemporáneo en un solo lugar.

La edición de 2025 marcó el debut del proyecto y, según la organización, dejó resultados que respaldan su continuidad. Durante seis días, 18 galerías nacionales e internacionales participaron en la programación, mientras se realizaron más de 50 intervenciones artísticas gratuitas en diferentes puntos del Centro Internacional Tequendama.

Asimismo, la feria informó que alcanzó más de 950.000 personas mediante sus plataformas y activaciones, y que el 95 % de las galerías participantes registró ventas durante el evento.

Unfair va mucho más allá del Centro Internacional Tequendama. La puesta en escena también se montará en distintas calles del centro de Bogotá. Foto: Feria Unfair - API

Este modelo también incluyó intervenciones en espacios urbanos y patrimoniales. Por ejemplo, un circuito de esculturas, instalaciones artísticas y una sala museológica dedicada al maestro Edgar Negret, además de proyectos distribuidos en plazoletas, locales comerciales y otros espacios del complejo arquitectónico. En total, la organización reportó más de 40 proyectos especiales, concebidos para integrar el arte con la arquitectura y el entorno urbano.

Para 2026, Unfair mantendrá esa apuesta y volverá a estructurar su programación alrededor de cinco grandes componentes:

La Anual , enfocada en el diálogo del arte contemporáneo con América.

, enfocada en el diálogo del arte contemporáneo con América. Solo los Gigantes , dedicada a obras de gran formato.

, dedicada a obras de gran formato. La Terraza , un espacio gastronómico.

, un espacio gastronómico. Galleries in Suites , donde las habitaciones del hotel se convierten en galerías.

, donde las habitaciones del hotel se convierten en galerías. Noches UN_FAIR, con actividades musicales y culturales.

La organización también confirmó la participación de galerías provenientes de Colombia y otros países, entre ellas espacios de Bogotá, Medellín, Miami y San José (Costa Rica), que compartirán escenario con proyectos especiales e intervenciones distribuidas en el Centro Internacional Tequendama.

Para esta segunda edición, el creador de Unfair, Christopher Paschall le dijo a SEMANA que espera que “el impacto sea que la gente conozca y se promueva este espacio” y explicó que el evento tiene dos facetas: “Tenemos la faceta pública, institucional, no comercial en el primer piso, que es algo que nos da mucho honor de poder hacerlo, porque ahí es donde el arte realmente impacta, transforma”. Mientras que, precisó, “la otra faceta es la de conocer las galerías, comprar arte, y ahí entraron (en 2025) como 10.000 personas en los últimos pisos de las suites del Tequendama”.

Para 2026 se esperan entre 25 y 28 galeristas, que engalanarán los interiores del Centro Internacional Tequendama. Foto: Feria Unfair - API

“Con las galerías y el crecimiento que hemos hecho con más galerías, ahora el piso 30 se vuelve Noches Unfair con cuatro o cinco bandas todas las noches y así impactar también unas 15 mil personas este año”.

Adicionalmente, la cantidad de galeristas subirá a un mínimo de 25. Una cantidad de expositores que enriquecerá la experiencia de los visitantes y permitirá una inmersión mayor para los conocedores del arte contemporáneo y el público general.