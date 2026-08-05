Netflix paraliza con serie de 3 capítulos basada en aterradores hechos reales: número 1 en 34 países y arrasa con 40 millones de vistas

Los asesinatos de Idaho: pesadilla en la universidad, la nueva producción de Netflix dedicada a uno de los casos criminales que más conmocionó a Estados Unidos, se convirtió rápidamente en uno de los títulos más vistos de la plataforma. La miniserie, compuesta por apenas tres capítulos, ocupa el número uno en 34 países y aparece en el top 10 de 83 territorios, una respuesta que demuestra el interés que todavía despierta este caso real.

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La producción reconstruye los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2022 en Moscow, Idaho, cuando cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho fueron asesinados dentro de una vivienda ubicada cerca del campus. Las víctimas fueron Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle y Ethan Chapin, jóvenes cuyas vidas quedaron truncadas en un crimen que mantuvo en vilo a la comunidad universitaria y al país.

“Mediante grabaciones de cámaras policiales, mensajes y entrevistas, este documental investiga el terrible asesinato de cuatro universitarios en Idaho”, se lee en la sinopsis oficial.

Uno de los elementos que marcó la investigación fue que, durante varias semanas, las autoridades trabajaron para encontrar al responsable. La pesquisa terminó apuntando hacia Bryan Kohberger, un estudiante de criminología de la Universidad Estatal de Washington. Entre las pistas estuvieron una funda de cuchillo encontrada en la escena y las imágenes de un Hyundai Elantra blanco captado cerca del lugar de los hechos.

La serie no se limita a reconstruir el crimen. También busca recuperar la historia de las víctimas y mostrar el impacto que la tragedia tuvo sobre sus familias y allegados. Para ello incorpora imágenes de cámaras corporales, archivos, mensajes y testimonios de personas cercanas a los estudiantes. Netflix señala que el proyecto tuvo acceso a material policial y a los familiares de las víctimas.

El caso tuvo un desenlace judicial en 2025, cuando Kohberger se declaró culpable de los cuatro homicidios y del allanamiento, tras lo cual recibió cuatro condenas de cadena perpetua consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, además de una pena adicional por el ingreso ilegal a la vivienda.

Con una duración concentrada en pocos episodios, Los asesinatos de Idaho: pesadilla en la universidad apuesta por contar una historia que trascendió las fronteras de Estados Unidos y que sigue despertando preguntas sobre la investigación, las víctimas y las circunstancias que rodearon uno de los crímenes universitarios más impactantes de los últimos años.