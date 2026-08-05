Neymar perdió los papeles tras partido de Santos en Brasil: explotó y no lo pudieron frenar

Santos clasificó a cuartos de final de la Copa de Brasil, luego de vencer a Clube do Remo en condición de visitante. La imagen del partido la dejó Neymar, que camino a los vestuarios se burló de los dirigentes rivales y les celebró la victoria en la cara.

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El juego de ida había terminado con empate 0-0 y Remo tenía todo para clasificar en condición de local, pero Santos ganó por la mínima diferencia con el gol de Rony y consiguió su tiquete a la próxima ronda.

Neymar, que entró para el segundo tiempo, terminó el partido muy caliente y se enfrentó con varios hinchas mientras se retiraba del campo.

Dentro del túnel de vestuarios vino el momento que se hizo viral en la prensa brasileña. El ‘10′ explotó contra los dirigentes de Clube do Remo y les sacó en cara la eliminación, mientras trataba de ser contenido por los miembros del cuerpo técnico.

A pesar de ser ídolo de la selección brasileña, Neymar despierta odios y amores entre sus rivales. Así como ha sido ovacionado en varios estadios de Brasil, también se le ha visto metido en polémicas similares a esta.

Tonhão, presidente del Remo, dio declaraciones tras lo sucedido en el túnel de vestuarios. “Santos no necesita de esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!“, dijo.

La tensión se mantuvo por varios minutos. A las afueras del estadio, hinchas del Clube do Remo rodearon el vehículo en el que se transportaba Neymar y fue necesaria la intervención de las autoridades para evitar que la situación pasara a mayores.

¿Por qué Neymar fue suplente ante Clube do Remo?

Lo cierto es que Santos logró la clasificación con el tanto de Rony y ahora enfrentará a Atlético Mineiro en cuartos de final. Neymar dio la asistencia para el único tanto del partido, otra de las razones por las que pudo celebrar en la cara de sus rivales.

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Cuca, técnico de Santos, explicó las razones por las que fue suplente y no titular. “No es lo ideal, aunque esté acostumbrado. Analicé la situación y tomé la decisión. Probablemente no le gustó ser suplente, sobre todo porque quería jugar”, dijo.

“Llegó a las dos de la tarde, y yo ya había decidido ayer (lunes) que sería así. Creo que la primera parte fue buena. Y él llegó y decidió el partido. Lo aprovechamos al máximo para el beneficio del club. Para unir fuerzas”, agregó el DT.