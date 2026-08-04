Se movió la tabla de posiciones en Liga BetPlay: triunfos de Millonarios, Medellín y Llaneros

Este martes, 4 de agosto de 2026, se jugaron tres partidos válidos por la tercera fecha de la Liga BetPlay. En todos hubo un ganador, y estos fueron los resultados en las distintas canchas del país:

Llaneros 3 - 1 Fortaleza

Deportes Tolima 2 - 3 Deportivo Independiente Medellín

Millonarios 2 - 0 Deportivo Pasto

Millonarios le ganó al Pasto en El Campín. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

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Los marcadores tienen repercusión directa en la tabla de posiciones de la competencia.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: hay nuevo líder

Deportivo Independiente Medellín es el nuevo líder de la competencia con nueve puntos de nueve posibles. El poderoso suma tres partidos jugados y está solo en la cima de la tabla.

Segundo asoma Llaneros con siete puntos en tres partidos. De la tercera a la sexta casilla están América de Cali, Águilas Doradas, Millonarios y Deportes Tolima, todos con seis unidades.

El grupo de los ocho lo cierran Atlético Bucaramanga (cinco puntos) y Once Caldas (cuatro puntos). Fueran quedan equipos históricos como Atlético Nacional, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.

Los tres coleros parciales son Deportivo Pasto, Jaguares y Boyacá Chicó, que no suman ningún punto hasta ahora. Se espera que con el pasar de las jornadas, el acumulado tenga movimiento.

Así va la fecha 3 en la Liga BetPlay 2026-ll

Lunes, 3 de agosto de 2026

Bucaramanga 1 - 1 Cúcuta

Martes, 4 de agosto de 2026

Llaneros 3 - 1 Fortaleza

Deportes Tolima 2 - 3 Deportivo Independiente Medellín

Millonarios 2 - 0 Deportivo Pasto

Miércoles, 5 de agosto de 2026

6:15 p.m. Internacional de Bogotá vs. Jaguares FC

8:30 p.m. Once Caldas vs. América de Cali}

Martes, 15 de septiembre de 2026

Deportivo Pereira vs. Santa Fe (horario a confirmar por Dimayor)

Martes, 29 de septiembre de 2026

Boyacá Chicó vs. Alianza Valledupar FC (horario a confirmar por Dimayor)

Miércoles, 30 de septiembre de 2026