Deportes

Se movió la tabla de posiciones en Liga BetPlay: triunfos de Millonarios, Medellín y Llaneros

Hay nuevo líder en la tabla de posiciones, luego de los partidos de este martes en la Liga BetPlay.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
4 de agosto de 2026 a las 10:54 p. m.
Millonarios y Medellín ganaron en la fecha 3 de la Liga BetPlay.
Millonarios y Medellín ganaron en la fecha 3 de la Liga BetPlay. Foto: Izq: Colprensa - Cristian Bayona / Der: Colprensa - Jorge Cuellar

Este martes, 4 de agosto de 2026, se jugaron tres partidos válidos por la tercera fecha de la Liga BetPlay. En todos hubo un ganador, y estos fueron los resultados en las distintas canchas del país:

  • Llaneros 3 - 1 Fortaleza
  • Deportes Tolima 2 - 3 Deportivo Independiente Medellín
  • Millonarios 2 - 0 Deportivo Pasto
Millonarios le ganó al Pasto en El Campín.
Millonarios le ganó al Pasto en El Campín. Foto: Colprensa - Cristian Bayona
Yhormar Hurtado fue notificado por Dimayor: decisión oficial.
Primera decisión de Dimayor por la polémica de Yhormar Hurtado: malas noticias para América
La disputa por los derechos de TV del fútbol colombiano toma fuerza
Estas son las cadenas de TV internacionales que suenan como competencia de Win Sports por los derechos del FPC

Los marcadores tienen repercusión directa en la tabla de posiciones de la competencia.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: hay nuevo líder

Deportivo Independiente Medellín es el nuevo líder de la competencia con nueve puntos de nueve posibles. El poderoso suma tres partidos jugados y está solo en la cima de la tabla.

Segundo asoma Llaneros con siete puntos en tres partidos. De la tercera a la sexta casilla están América de Cali, Águilas Doradas, Millonarios y Deportes Tolima, todos con seis unidades.

El grupo de los ocho lo cierran Atlético Bucaramanga (cinco puntos) y Once Caldas (cuatro puntos). Fueran quedan equipos históricos como Atlético Nacional, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.

Los tres coleros parciales son Deportivo Pasto, Jaguares y Boyacá Chicó, que no suman ningún punto hasta ahora. Se espera que con el pasar de las jornadas, el acumulado tenga movimiento.

Así va la fecha 3 en la Liga BetPlay 2026-ll

Lunes, 3 de agosto de 2026

  • Bucaramanga 1 - 1 Cúcuta

Martes, 4 de agosto de 2026

  • Llaneros 3 - 1 Fortaleza
  • Deportes Tolima 2 - 3 Deportivo Independiente Medellín
  • Millonarios 2 - 0 Deportivo Pasto

Miércoles, 5 de agosto de 2026

  • 6:15 p.m. Internacional de Bogotá vs. Jaguares FC
  • 8:30 p.m. Once Caldas vs. América de Cali}

Martes, 15 de septiembre de 2026

  • Deportivo Pereira vs. Santa Fe (horario a confirmar por Dimayor)

Martes, 29 de septiembre de 2026

  • Boyacá Chicó vs. Alianza Valledupar FC (horario a confirmar por Dimayor)

Miércoles, 30 de septiembre de 2026

  • 8:00 p.m. Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla