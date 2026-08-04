La ‘venganza’ que Yerry Mina quiere con ‘Dibu’ Martínez: admitió lo que le gustaría que pase

Yerry Mina tiene muchos años en la Selección Colombia. Los procesos con técnicos como Néstor Lorenzo, Carlos Queiroz y José Pékerman le han dado la oportunidad de ser convocado para distintas competencias.

Uno de los certámenes que disputó y lo marcó fue la Copa América celebrada en Brasil en 2021, en la que la Tricolor ocupó el tercer lugar.

En esa edición, el equipo nacional ilusionó al país, pero quedó eliminado por Argentina, que lo dejó en el camino tras imponerse en la definición desde el punto penal.

mira que te como hermano, mira que te como hermano - emiliano dibu martinez a yerry mina (argentina vs colombia - semifinal copa america 2021) pic.twitter.com/Y0xG9icxeo — Reacciones Argentas (@argreactions) September 3, 2021

La imagen de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero de la selección argentina, intimidando con bailes y palabras a los cobradores colombianos, permanece en la memoria. Yerry Mina fue uno de los jugadores que falló su cobro desde el punto penal, lo que aumentó la decepción del país.

Años después de aquel episodio, el defensor colombiano aseguró que aún mantiene ese recuerdo presente y que le gustaría volver a enfrentar a la Albiceleste.

En una entrevista reciente con DirecTV, Mina fue consultado sobre ese momento y su relación con Emiliano Martínez. “Yo personalmente quiero encontrármelos, quiero enfrentarlos”, afirmó.

"LO ÚNICO QUE YO QUIERO ES ENFRENTARME AL DIBU MARTÍNEZ"



Yerry Mina habló sobre el duelo personal con el arquero argentino en los últimos enfrentamientos.



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Confirmando su deseo de un nuevo capítulo frente al Dibu, Mina afirmó: “Yo lo quiero enfrentar, porque en eliminatorias chocamos fuerte y lamentablemente tuvo que salir; ahí le pedí disculpas en la camilla y él no devolvió lo mismo cuando me atajó el penal en la Copa América, que se puso a bailar”.

“Yo no me lo tomo personal: yo bailo y él baila, pero quiero enfrentarlo. Meterle gol”, agregó, al expresar su deseo de revancha.

A propósito de las derrotas de Colombia en definiciones por penales, como la de la Copa América y, más recientemente, la del Mundial de 2026 frente a Suiza, el defensor reconoció: “Nosotros (Colombia) tenemos que trabajar sobre ese tipo de situaciones en partidos”.

Reflexiones del Mundial 2026

Mina hizo parte de la Selección Colombia que disputó el Mundial 2026. El defensa central tan solo entró unos cuantos minutos en el último partido de la participación nacional vs. Suiza.

Sobre esa eliminación prematura en octavos de final, el defensor que juega en Italia aseveró: “Para nosotros fue algo duro, algo que no nos imaginamos”.

La Selección Colombia al término de su participación en el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Aunque cree que son válidas las críticas, no deja que se sobrepasen y se vuelvan señalamientos sin fundamento. Para Mina y sus compañeros siempre es un orgullo defender los colores del equipo nacional.

“Siempre hay personajes que intentan destruir y que las personas no crezcan. Yo estoy agradecido con Dios por dejarme vivir lo que he vivido; salimos con la frente en alto”, dijo a título personal.

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Para concluir, valoró el proceso que atraviesa la Selección Colombia y expresó su deseo de seguir haciendo parte del equipo: “Me dio mucha felicidad porque venimos en un proceso muy lindo en el cual venimos creciendo. Nosotros hemos dado el 100 % por la Selección, por eso la decisión la tiene el entrenador”.

En las próximas semanas se conocerá una nueva convocatoria de la Tricolor para los amistosos de las fechas Fifa que se avecinan. Existe expectativa sobre los jugadores que serán elegidos por Néstor Lorenzo. Aún no está claro si Mina hará parte de la lista.