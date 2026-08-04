La cruda vivencia de Gustavo Puerta que casi lo saca del fútbol: “Me impactó una bala”

Gustavo Puerta, el volante de 23 años que fue la gran revelación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, sufrió a sus 10 años un episodio que lo marcó para siempre.

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En una charla con el pódcast Un Break, Puerta contó que a esa edad recibió un balazo en la pierna; por el dolor, se desmayó y luego dudó si podría volver a jugar fútbol.

“Me impactó una bala a los 10 años”

Puerta narró: “Era febrero de 2014, tenía 10 años, salía a hacerle un mandado a mi papá, a reclamarle un dinero, y en el trayecto de vuelta, cuando yo ya había reclamado el dinero, vienen persiguiendo a un pelado que lo querían matar. Yo voy pasando en la cicla y, desafortunadamente, me impacta una bala”.

Añadió: “Yo alcanzo a tirar la cicla, me iba a tirar a un pastal y, cuando me iba a tirar, siento como el reflejo de la bala, como una llama de fuego. Cuando pasaron 20-30 segundos, miro la pantaloneta y, bueno, tengo un hueco enorme. Yo con 10 años y ver eso fue difícil”.

Asimismo, Puerta recordó: “La bala no me salió; cuando te pegan un tiro, la bala sale. Esta me quedó allí; se me enfrió en la pierna. Es como si me estuvieran quemando la carne por dentro”.

Puerta aseguró que trató de caminar en un pie hacia una ventana. En ese momento lo auxiliaron, pero del dolor se desmayó.

“Cuando llegué al hospital, lo primero que pregunté era si podía volver a jugar fútbol”

Aunque apenas tenía 10 años, la gran preocupación de Gustavo Puerta fue si podría volver a jugar fútbol después del accidente: “Justo ese día tenía un partido. Eso fue a la 1:00 p. m.; yo tenía el partido a las 2:00 p. m. Se quedaron esperándome”.

El propio jugador, hoy al servicio de Racing de Santander en España, reveló que en medio de todo tuvo suerte. La bala rebotó en el suelo y la cicla antes de impactarle la pierna, por lo que no llegó con tanta fuerza.

“La bala me duró cuatro años”

“En 2015 me hicieron una cirugía, pero la bala me alcanzó a subir hasta la ingle. Estaba muy cerca de la vena aorta y, cuando me hicieron la cirugía, vieron que podía desangrarme. Me cerraron y esperaron otra cirugía más adelante”, contó Gustavo.

Gustavo Puerta se destacó con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images

Puerta contó cómo le sacaron la bala finalmente: “En 2018 me vuelven a abrir y ahí me sacaron el proyectil. Era difícil vivir con eso porque el frío o la luna duelen mucho”.