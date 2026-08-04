Todo apunta a que el venezolano Eduard Bello saldría de Atlético Nacional para ser nuevo jugador del Deportivo Cali. Así lo reporta la prensa en Colombia en las últimas horas.

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De confirmarse, la estancia de Eduard Bello en Atlético Nacional habría sido solamente por seis meses. El atacante de 30 años llegó al verde de Antioquia en enero de 2026.

“Cali avanza en las negociaciones para firmar a Eduard Bello”

Quien entregó la información fue el periodista Felipe Sierra, por medio de su cuenta de X: “Cali avanza en las negociaciones para firmar a Eduard Bello (30). Esperan que el venezolano pueda resolver su situación con Atlético Nacional para cerrarlo. El extremo es solicitud expresa de Rafael Dudamel”.

🚨 #Cali avanza en las negociaciones para firmar a Eduard Bello (30). Esperan que el venezolano pueda resolver su situación con #AtléticoNacional para cerrarlo. El extremo es solicitud expresa de Rafael Dudamel 🟢 pic.twitter.com/ndXZ9spNZI — Pipe Sierra (@PSierraR) August 4, 2026

Transfermarkt reporta que el contrato de Eduard Bello, en Atlético Nacional, va hasta diciembre de 2027. Desde hace varias semanas, rumores de la prensa apuntaron que Bello no iba a tener lugar en el verde de Antioquia.

Yaracuyanos, Carabobo, Antofagasta, Mazatlán, Barcelona y Universidad Católica son los otros equipos que han tenido a Eduard Bello en sus filas. Fue antes de arribar a Atlético Nacional y ahora se sumaría el Deportivo Cali.

Más bajas en Atlético Nacional

Eduard Bello se uniría a las bajas ya confirmadas en el Atlético Nacional para este semestre, como David Ospina, Dairon Asprilla y Juan Francisco Bauzá.

Y es que se trató de un mercado de pases movido en el Rey de Copas, un revolcón total en la parte directiva y deportiva. El reto del nuevo entrenador, Lucas González, será obtener la estrella en el próximo mes de diciembre.

En cuanto a las altas de Atlético Nacional, son oficiales: Kevin Parra, Yeicar Perlaza, Luis Maquínez y Franco Armani.

Los verdolagas solo tienen por delante los torneos locales, pues la prematura salida en fase previa de Copa Sudamericana hace que la Liga BetPlay y la Copa Colombia sean los torneos por delante y por vencer.

Nómina del Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Andrés López-Colprensa

Por calendario, el próximo partido del Atlético Nacional será el 9 de agosto, contra América de Cali, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.