Arturo Reyes podría ser el nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Así lo reporta la prensa deportiva en el país en las últimas horas, y aunque se trata de un rumor hasta ahora, empieza a tomar fuerza.

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En caso de confirmarse, Arturo Reyes llegaría como asistente técnico de la selección Colombia en reemplazo de Amaranto Perea, quien dejó el cargo y fue oficializado como entrenador del Deportivo Independiente Medellín.

Reyes es el actual entrenador del Deportivo Pereira, equipo que no atraviesa un buen momento en cuanto a resultados. Sin embargo, cuenta con experiencia en la selección Colombia y fue campeón con Junior de Barranquilla.

Arturo Reyes cuando dirigía al Junior de Barranquilla. Foto: Getty Images

“Hay un rumor de que Arturo Reyes sea el reemplazo de Amaranto Perea”

Uno de los que mencionó el rumor fue el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez. Lo hizo en su programa Palabras Mayores, y aunque aclaró que aún no es confirmado, sí generó bastantes comentarios.

“Veo por los rumores, sé que son rumores, pero se habla de Arturo Reyes. Un hombre que vino de fracasar en Sport Boys, que en Deportivo Pereira ha hecho muy poquito, que ya en Junior había tenido, aparte de una herencia, un posterior descalabro”, arrancó afirmando Vélez.

Y continuó: “Ahora, el rumor lo coloca muy cerca para reemplazar a Luis Amaranto Perea. Digo que esto hace parte de este decidido empeño, por parte de la Federación, por mantener al técnico”.

Juan Carlos Osorio se había ofrecido para ser asistente de Néstor Lorenzo

Si se confirma el rumor de Arturo Reyes, el sueño de Juan Carlos Osorio empezaría a complicarse. Cabe recordar que Osorio hizo público su interés por llegar al cargo en la Selección Colombia.

“Levanto la mano, y le digo a mi país: yo, Juan Carlos Osorio (…) estoy dispuesto a hacer parte de esta renovación del fútbol colombiano, por un salario mínimo, el que se gana el señor taxista. Por mi país, por mi gente, yo quiero contribuir, quiero aportar", dijo Osorio, en Saque Largo de Win Sports, el pasado 28 de julio.

Y añadió: “Donde eventualmente yo pueda contribuir. Puedo ser uno o puedo ser dos (asistente), porque eventualmente, si arranco de ‘dos’ hoy, a futuro puedo llegar a ser ‘uno’. Es en el hoy, en el aquí y en el ahora, donde tengo energía, donde quiero ser partícipe de este proyecto”.

"Si Néstor Lorenzo me dice que sea su asistente técnico, yo voy": Juan Carlos Osorio, DT colombiano. #SaqueLargoWIN ⚽🔥 pic.twitter.com/iwS8oYJ6EM — Win Sports (@WinSportsTV) July 28, 2026

Mientras tanto, la expectativa sigue puesta en el proceso de renovación que puede vivir la Selección Colombia de cara al Mundial 2030.