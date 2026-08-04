Murió Alfonso Lizarazo, el legendario director y presentador de ‘Sábados Felices’. El humor está de luto

El humor en Colombia está de luto tras confirmarse el fallecimiento en Barranquilla del reconocido presentador, locutor y gestor social Alfonso Lizarazo. Recordado por ser el creador y conductor insignia del programa humorístico Sábados Felices, Lizarazo dejó una huella imborrable en la industria audiovisual del país tras más de cuatro décadas de trayectoria pública.

Estos eran los problemas de salud de Alfonso Lizarazo, creador del programa ‘Sábados Felices’, antes de su fallecimiento

Un hito en la televisión: el nacimiento de ‘Sábados Felices’

La carrera de Alfonso Lizarazo en la pantalla chica quedó sellada a comienzos de la década de 1970. En 1972, impulsó el proyecto original titulado Campeones de la risa, un formato de variedades y comedia que en 1976 adoptó el nombre de Sábados Felices.

Equipo original de Sábados felices Foto: Alfonso Lizarazo

Bajo su conducción y dirección durante más de 25 años, el espacio televisivo se transformó en la cantera de los comediantes más importantes del país y en una cita obligada para las familias colombianas cada fin de semana.

Su estilo sobrio, carismático y cercano le permitió conectar con varias generaciones de televidentes, lo cual consolidó el programa como la producción de humor más longeva de la televisión nacional.

Más allá de las pantallas, la figura de Lizarazo estuvo estrechamente vinculada al desarrollo comunitario a través de la iniciativa social Lleva una escuelita en tu corazón.

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Aprovechando el alcance masivo de Sábados Felices, el presentador organizó partidos de fútbol con el elenco de humoristas y figuras públicas en decenas de municipios del territorio colombiano.

Los fondos recolectados en estos eventos deportivos y de entretenimiento se destinaron a la construcción, remodelación y equipamiento de planteles educativos en zonas vulnerables y de difícil acceso. Esta labor permitió dotar de infraestructura escolar a cientos de niños en áreas rurales.

Alfonso Lizarazo (segundo de izquierda a derecha) junto a famosos pioneros de la televisión colombiana. Foto: El País

Antes de consagrarse en la televisión, Alfonso Lizarazo tuvo un papel determinante en la radiodifusión colombiana. En la década de 1960 fue promotor del movimiento musical conocido como la Nueva Ola y creador de espacios radiales juveniles de gran impacto como Estudio 15, desde donde impulsó la carrera de destacados artistas nacionales de la época.

Posteriormente, a finales de los noventa, dio el paso hacia la política institucional. Fue electo senador de la República de Colombia para el periodo 1998-2002, enfocado en iniciativas legislativas orientadas a la cultura, el deporte y el bienestar social.

ALFONSO LIZARAZO LIZARAZO_ALFONSO-SENADOR-050901-FOTOVICTORALVAREZ.JPG Foto: COLPRENSA

Tras culminar su paso por el Congreso, se retiró progresivamente de la vida pública y fijó su residencia en la ciudad de Barranquilla.

Alfonso Lizarazo junto al famoso cuenta chistes, el 'flaco Agudelo'. Foto: El País

De acuerdo con las primeras informaciones divulgadas, el deceso del comunicador se produjo en la capital del Atlántico a los 85 años.

Hasta el momento, sus familiares cercanos no han emitido un parte médico oficial que precise la causa directa de su muerte ni la hora exacta del deceso.