“Murió mi amigo”: la emotiva reacción de Don Jediondo, Mario Hernández y el gremio tras la muerte de Alfonso Lizarazo

El entretenimiento en Colombia está de luto tras confirmarse la muerte del presentador, gestor cultural y exsenador Alfonso Lizarazo en la ciudad de Barranquilla.

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Considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la pantalla chica nacional por haber impulsado el programa emblemático Sábados Felices, la noticia de su deceso generó de inmediato una ola de reacciones entre humoristas, periodistas y personalidades de la vida pública.

Uno de los primeros en manifestar su pesar fue el comediante Pedro González, conocido artísticamente como Don Jediondo. A través de su cuenta oficial en la red social X, el humorista destacó la dimensión del legado de Lizarazo, a quien definió como una pieza fundamental en la construcción del entretenimiento masivo en el país.

“El humor colombiano está de luto. Ha fallecido hoy en Barranquilla a los 87 años don Alfonso Lizarazo, gestor, fundador y director por muchos años de Sábados Felices, programa estrella del humor en Colombia”, expresó González.

En su mensaje, el comediante hizo un repaso por la extensa trayectoria del comunicador antes de la consolidación de dicho formato de televisión. Recordó sus inicios como DJ en Radio Quince, su paso por programas de Caracol Radio y Caracol Televisión como Baila de Rumba, así como la creación de espacios pioneros en la comedia nacional, entre los que destacan Campeones de la Risa y Operación Ja Ja.

Asimismo, González resaltó la faceta social de Lizarazo a través de la icónica campaña Lleva una escuelita en tu corazón, mediante la cual el elenco del programa jugaba partidos de fútbol benéficos para construir y reparar planteles educativos en regiones vulnerables.

“Mi abrazo de solidaridad para su familia y para todos los compañeros del programa que por muchos años disfrutamos de sus enseñanzas, su carisma y su don de gentes”, concluyó el humorista.

El humor colombiano está de luto. Ha fallecido hoy en Barranquilla a los 87 años don Alfonso Lizarazo, gestor, fundador y director por

Muchos años de SÁBADOS FELICES, programa estrella del humor en Colombia. Antes de Sábados Felices don Alfonso había creado CAMPEONES DE LA RISA,… pic.twitter.com/0KrAvQLcFt — Don Jediondo (@DonJediondo) August 5, 2026

Periodistas y figuras públicas se suman al luto

La partida del reconocido presentador también provocó reacciones en el gremio periodístico, donde se valora su aporte al desarrollo formal de la industria televisiva colombiana durante la segunda mitad del siglo XX.

El periodista Ricardo Ospina se pronunció a través de redes sociales para señalar la trascendencia histórica de su figura: “Se va un hombre muy importante para la historia de nuestra televisión. Hasta siempre, don Alfonso Lizarazo, alma y nervio durante muchos años de Sábados Felices”.

Se va un hombre muy importante para la historia de nuestra televisión. Hasta siempre don Alfonso Lizarazo, alma y nervio durante muchos años de Sábados Felices. pic.twitter.com/MA5aKTt37t — Ricardo Ospina (@ricarospina) August 5, 2026

Más allá de su rol en televisión, Alfonso Lizarazo es recordado como el arquitecto del Festival Internacional del Humor, un evento que posicionó a Colombia como punto de encuentro para talentos de la comedia a nivel hispanoamericano. Tras su retiro de las pantallas, incursionó en la política colombiana, logrando ocupar una curul en el Senado de la República.

Por su parte, el comediante Carlos ‘El Mono’ Sánchez valoró el impacto de sus producciones a lo largo de las décadas: “Don Alfonso, gracias por darle a Colombia una Escuelita en el Corazón y luego de una Operación Ja Ja pasar a Sábados Felices, el programa de la familia colombiana en todas las generaciones… 54 años. La risa siempre será la mejor receta”.

Don Alfonso, gracias por darle a Colombia una “Escuelita en el Corazón” y luego de una “Operación Ja Ja” pasar a “Sábados Felices” el programa de la familia colombiana en todas las generaciones….54 años

LA RISA SIEMPRE SERÁ LA MEJOR RECETA ‼️ pic.twitter.com/DKPZpTrXjF — EL MONO SANCHEZ ®️ (@elmonosanchezof) August 5, 2026

Asimismo, el empresario Mario Hernández dedicó unas breves palabras de afecto para despedir a su allegado: “Murió mi amigo y hermano Alfonso Lizarazo, gran hombre; descanse en paz”.

Murio mi amigo y hermano Alfonso Lizarazo gran hombre descanse en paz — Mario Hernandez (@marioherzam) August 5, 2026

De acuerdo con los reportes iniciales de la prensa local y nacional, el deceso de Lizarazo se produjo en Barranquilla, ciudad donde residía.

La partida de Lizarazo marca el cierre de un capítulo fundamental en la memoria audiovisual del país, dejando una huella imborrable en la cultura popular y en la historia de la televisión colombiana.