Lorenzo tendrá nuevo asistente técnico en la Selección Colombia: principal candidato puso una condición

El técnico Néstor Lorenzo va superando el complicado momento luego de caer en el Mundial 2026 en los octavos de final a manos de la Selección Suiza. El 0-0 y la tanda de penaltis fue la consumación de una dolorosa eliminación que levantó críticas y muchos pedían sus salida de la Tricolor. Al final, fue renovado y su proceso tendrá continuidad pensando en la Copa América 2028.

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Con respaldo total del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien además hace méritos para ser reelecto, Lorenzo se concentra en un proyecto que no tiene margen de error, además del afán por descubrir el recambio en la Selección Colombia y atraer nuevos talentos que surgen desde las categorías inferiores.

Antes del Mundial 2026, se sabía que Luis Amaranto Perea dejaría el cargo de asistente técnico de Lorenzo para hacerse responsable como DT del Independiente Medellín en reemplazo de Alejandro Restrepo. Tras la caída con Suiza, la vacante de AT quedó disponible y ya se conoce el primer candidato para trabajar al lado de Néstor mirando el título de la Copa América 2028.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: AFP

El nombre de Arturo Reyes es mencionado como posibilidad real para reemplazar a Amaranto Perea. El entrenador es un viejo conocido en la Federación Colombiana de Fútbol tras dirigir a la Sub 20 cuando salió ‘Piscis’ Restrepo y además fue interino al momento de la salida de José Pékerman y antes del arribo de Carlos Queiroz.

Reyes dio sus primeras declaraciones ante la posibilidad de volver a la Tricolor como AT, o sin antes decir que está bastante condicionado por su presente como director técnico del Deportivo Pereira, en la primera división del fútbol colombiano.

Primeras palabras del posible AT de Lorenzo

“Qué pregunta difícil porque todo el mundo quiere estar en la selección, mi experiencia en la selección fue muy positiva. Aparte de todo lo que aprendí, la pasé bien, trabajar en selección es muy distinto a trabajar en clubes, te da un estatus muy diferente”, dijo Reyes ante las sensaciones por su pasado por la Tricolor.

Arturo Reyes ya pasó por la Selección Colombia Foto: Diego Pineda

Luego, dejó clara su postura y compromiso con el Pereira, una condición que parece difícil que pueda dejar en este momento, pero no lo descarta.

⚖️⚽️"Yo diría que un 50 y 50, porque prefiero esperar que en algún momento eso se dé"



🇨🇴🔜Arturo Reyes, entrenador del D. Pereira, sobre la posibilidad de ser el técnico de la Selección Colombia



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“Habría que analizarlo, pensar muy bien, por el país uno puede hacer muchas cosas, pero yo creo que tengo una responsabilidad con las personas que están trabajando conmigo en el cuerpo técnico (Deportivo Pereira). No son muchos los años que llevo dirigiendo en el fútbol profesional, todavía me queda tiempo para ser cabeza en un equipo de fútbol”, dijo Reyes ante la posibilidad.