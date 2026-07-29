Jhon Jáder Durán ha sido tema de conversación nacional en los últimos días por una versión sobre una supuesta pelea en el camerino de la Selección Colombia que se revivió luego de las declaraciones de un extécnico suyo, el profesor Alberto Suárez.

Eso dio para que el atacante que milita en Benfica volviese a aparecer el los titulares de la prensa deportiva. Dicho episodio le trajo críticas y nuevos señalamientos.

Jhon Jáder Durán sí habría empujado a Néstor Lorenzo en el camerino de la Selección Colombia. Foto: Getty Images.

Sin embargo, en las últimas horas se supo que previo al Mundial 2026, al interior de la Tricolor hubo un supuesto “perdón acordado” para Durán. Es más, que el delantero iba a ser llevado a la Copa Mundo, pero 24 horas antes de dar la lista Néstor Lorenzo, lo bajaron.

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Miembro de la FCF expuso todo

Javier Hernández Bonett, reconocido periodista deportivo de Gol Caracol fue quien reveló la charla y respuesta que le dio un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol sobre dos nombres en particular.

De su propia boca, el comunicador relató que preguntó a ese dirigente: “¿Qué tan cerca estuvieron (Jhon Jáder) Durán y (Sebastián) Villa?”.

La respuesta dada a Bonett fue sorpresiva desde todo punto de vista: “24 horas antes de que se diera la lista, los dos estaban en el listado de Néstor Lorenzo”.

Ya en su análisis de la situación, el periodista asevera que: “Se cae más por el asunto Villa, que Durán. Había una especia de perdón acordado entre el camerino y Jhon Jáder Durán”.

Así las cosas, a pesar de que el atacante que en su momento estaba en Zenit de Rusia no pasara por su mejor momento, parecía que estaba en la consideración del cuerpo técnico del argentino y aprobado por los ‘capos’ del camerino Tricolor.

Jhon Jáder Durán y Luis Díaz. Ambos atacantes entraron en la prelista de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Sobre esta versión, no ha salido pronunciamiento oficial de Durán, ni mucho menos de ninguno de los involucrados en selección Colombia. Es improbable que surja alguna aclaración, pero sí da para hablar de más sobre lo que fue una convocatoria del equipo cafetero que no dejó contento a todo el mundo.

“No salió con nada”: Sebastián Villa

De Durán y su vuelta a la selección Colombia se vino a hablar en los últimos días. Pero de quien sí se hizo amplia referencia a más no poder previo al Mundial 2026, fue de Sebastián Villa.

Haberlo visto en la prelista de 55 jugadores entregada por Néstor Lorenzo generó pronunciamientos desde todos los sectores. En su mayoría se oponían a que estuviera en la lista de 26 por sus líos legales de años atrás.

Sebastián Villa Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún. El jugador se pronunció por no ser llamado al Mundial 2026 Foto: @CSIRoficial / Getty Images

Al ver Villa que al final su pasado pesó más que su presente deportivo, este salió a aclarar: “Puedo mostrar mi expediente. Estoy libre”, afirmó en El Camerino, un programa que cuenta con tres exjugadores entre los que está Andrés Felipe Cadavid.

Sobre los señalamientos que le lanzaron acerca de problemas de justicia pendientes, afirmó: “Yo les voy a decir una cosita: no tengo ningún problema con la justicia”.

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Al final, llamó poderosamente la atención por su última frase donde le estaría reclamando a alguien que no le hubiese cumplido con lo pactado -citación a la lista final del Mundial 2026-.

Y lo que no me gustó es que una persona me llamó a decirme ciertas cosas delante de mi esposa y a la final no salió con nada. ¿En la vida, la palabra no?“, tiró sin decir nombres.