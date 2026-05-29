Sebastián Villa desmintió lo dicho en su contra: duro dardo por su sacada del Mundial 2026

Una controversia fuerte se dio al ver el nombre de Sebastián Villa en la prelista de 55 convocados hacia el Mundial 2026. Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, lo puso allí por su presente deportivo con Independiente Rivadavia.

Basados en lo netamente futbolístico, el jugador era un gran aspirante. Sin embargo, sus problemas legales y condena de años pasados en Argentina, le ponían un lunar a su citación.

Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia Foto: AFP

Opiniones divididas hubo de un posible llamado a la lista final. Tanto de un lado como del otro, las opiniones se chocaban y todo fue resuelto con no llevar al Mundial a Villa. Versiones hablan de que el DT lo tenía entre sus citados, pero la Federación Colombiana de Fútbol se opuso para no tener problemas con patrocinadores y dar un mensaje equivocado.

Villa rompe el silencio y desmiente lo dicho

En El Camerino, un programa que cuenta con tres exjugadores entre los que está Andrés Felipe Cadavid, estos pudieron tener contacto directo con Villa en las últimas horas. Allí enlazaron al actual jugador para preguntarle por su situación y este dejó un recado fuerte.

Sobre los señalamientos que le lanzan acerca de problemas de justicia pendientes, afirmó: “Yo les voy a decir una cosita: no tengo ningún problema con la justicia”.

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“Puedo mostrar mi expediente. Estoy libre”, señaló en su defensa. Adicional, dio muestras de que se desplaza por cualquier país y, que de tener alguna cuenta por pagar, no le sería viable.

“Por eso yo viajo a cualquier parte del mundo. Porqué he escuchado que dicen que ‘no tiene visa para entrar a Estados Unidos’... a mí me la dieron por diez años”, sobre rumores mencionados.

“Yo no tengo problema con eso. Mucha gente opina sin saber”, reclamó contra quienes se oponían a que fuese llamado.

Al final, llamó poderosamente la atención su última frase donde le estaría reclamando a alguien que no el hubiese cumplido con lo pactado.

“Y lo que no me gustó es que una persona me llamó a decirme ciertas cosas delante de mi esposa y a la final no salió con nada. ¿En la vida, la palabra no?“, tiró sin decir nombres.

Néstor Lorenzo dio los motivos

La verdad del caso Sebastián Villa no parece estar completa. El jueves pasado el DT de Colombia habló del jugador en mención, e hizo ‘mea culpa‘ del manejo que se le dio a todo.

“El tema de Sebastián fue algo duro, en cuanto a las cosas que escuché o que hicieron. Él no se merecía eso; me equivoqué en exponerlo”, lamentó.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

“Vi que los hogares pensaban distinto, el hombre y la mujer pensaban distinto, nunca se van a poner de acuerdo”, opinó de los desacuerdos en el país que generó el llamado de Villa.

“La decisión fue futbolística porque no pudo jugar con nosotros el tiempo que necesitábamos, aunque el contexto tampoco lo ayudó”, argumentó por sacar a quien parecía estar en el grupo de 26.

En el programa en mención, El Camerino, Villa aseguró que sí iba a ir al Mundial tras un llamado desde la FCF, pero después todo se terminó yendo abajo.