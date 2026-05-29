SOAT digital falso: cómo verificar que tu compra quedó registrada en el RUNT para evitar una multa de 30 salarios mínimos

En los últimos años, han aumentado los casos de fraude en la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Esta póliza es obligatoria para todos los propietarios de vehículos del país.

Estas serían las modificaciones al SOAT que propondría un nuevo decreto

Se utiliza para garantizar los gastos de salud y la atención médica de conductores, pasajeros o peatones que sufran un accidente de tránsito. El SOAT cubre los costos quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, la incapacidad permanente, el transporte y los gastos funerarios.

En Colombia, se han conocido estafas de personas que se hacen pasar por compañías aseguradoras para robar a los clientes. Por esta razón, la Superfinanciera publicó unas recomendaciones para identificar un SOAT falso.

La primera señal son los descuentos altos en las tarifas o las empresas que prometen bonos redimibles en estaciones de servicio. Los criminales, además, suelen contactar a las víctimas por aplicaciones de mensajería instantánea y piden que el pago se realice a cuentas de una persona natural.

Para verificar la información antes de comprar el seguro, se aconseja consultar si hace parte de las compañías autorizadas por la Superfinanciera. Por medio de internet, también se puede revisar la empresa aseguradora para conocer más información.

Sin embargo, las autoridades piden que no entre a ningún enlace recibido por correo electrónico, redes sociales o chats. Para preguntar por la póliza, es importante utilizar los canales oficiales de la aseguradora y revisar los términos y condiciones.

Los datos personales no deben ser compartidos por medio de chats o mensajes de texto. La recomendación es dirigirse a la compañía por sus canales web o de manera presencial.

“Si va a adquirir el SOAT a través de intermediarios de seguros, verifique que se trate de personas autorizadas directamente por la compañía aseguradora o la corredora de seguros, acuda a los canales oficiales de atención”, agregó la entidad.

Para revisar la veracidad de la expedición del SOAT hay que recurrir al RUNT. Foto: foto: Colprensa / fotomontaje El País.

Por último, la Superfinanciera aconsejó desconfiar de anuncios en redes sociales y verificar la expedición de la póliza en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Además del SOAT, ¿hay más seguros que puedan proteger a los motociclistas?

¿Quién está autorizado para vender el SOAT?

La Superfinanciera publicó una lista en su página web de las compañías autorizadas para la comercialización del SOAT. Estas empresas también pueden expedir el documento mediante pagos virtuales en sus canales autorizados:

Seguros Generales Suramericana S.A.

Éxito Ipiales – Ipiales (Nariño)

Éxito Av Quinta – Cúcuta (Norte de Santander)

HDI Seguros Colombia S.A.

Call Center: #224 opción 4, luego opción 1

Bogotá: (601) 3077010 opción 1

Resto del país: 018000113390 opción 4, luego opción 1

Seguros del Estado S.A.

Sucursales a nivel nacional (directorio en su sitio web)

Correo: cotreemplazos@segurosdelestado.com

Aseguradora Solidaria de Colombia

Agencia Cúcuta Quinta Vélez: Calle 11 No. 2e – 10, Edificio Centro Comercial y Deportivo Quinta Vélez, local 2 03 A. Tel: 315 225 4686 / (607) 574 8909

Calle 11 No. 2e – 10, Edificio Centro Comercial y Deportivo Quinta Vélez, local 2 03 A. Tel: 315 225 4686 / (607) 574 8909 Agencia Punto SEAS: Carrera 25 No 20-65 / Local 209 / Edificio Calle Real. Tel: 3173726911 / 3174358421 / (602) 722 8100

La Previsora S.A.

Arauca: Calle 21 No. 20-48, Tel: 607 8853377

Calle 21 No. 20-48, Tel: 607 8853377 Cúcuta: Calle 14 No. 3-73 Ed. La Previsora Of. 205, Tel: 607 5719070

Calle 14 No. 3-73 Ed. La Previsora Of. 205, Tel: 607 5719070 Mocoa: Carrera 8 No. 8-06 Centro, Tel: 601 3485757 Ext 5407

Carrera 8 No. 8-06 Centro, Tel: 601 3485757 Ext 5407 Pasto: Calle 19 No. 22-70 Piso 3 Ofc. 301, Tel: 602 7233273

Calle 19 No. 22-70 Piso 3 Ofc. 301, Tel: 602 7233273 Riohacha: Calle 7 No. 6-57 Centro Comercial Olimpia, Locales 101-103, Tel: 605 7272223

Compañía Mundial de Seguros S.A.

Cúcuta: Edificio América, barrio Caobos, calle 18 No. 25 local 101r

Edificio América, barrio Caobos, calle 18 No. 25 local 101r Pasto: Edificio Hito, Carrera 37 N° 19b – 35 Piso M3

Axa Colpatria Seguros S.A.

Red de oficinas a nivel nacional.