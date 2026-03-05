Vehículos

Además del SOAT, ¿hay más seguros que puedan proteger a los motociclistas?

La venta de motos en Colombia alcanzó un nuevo registro, el más alto en su historia.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 1:34 p. m.
La venta de motocicletas sigue repuntando en Colombia.
La venta de motocicletas sigue repuntando en Colombia. Foto: Getty Images

El mercado de motocicletas en Colombia cerró 2025 con el mejor desempeño de su historia, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos de la industria automotor.

El seguro contra todo riesgo en motocicletas es una opción para garantizar una cobertura mayor. Foto: Getty Images

Durante el año se registraron más de 1,1 millones de motocicletas nuevas, lo que representa un crecimiento acumulado del 34,9 % frente a 2024, según cifras de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (FENALCO).

Esta tendencia se acentuó al cierre del año, pues, solo en diciembre, se matricularon 112.310 motos, un 30,8 % más que en el mismo periodo del año anterior.

La consolidación de la motocicleta como uno de los principales medios de transporte del país responde a su versatilidad como solución de movilidad, a su creciente uso en actividades productivas como domicilios, mensajería y servicios urbanos, y a sus menores costos de adquisición y mantenimiento frente a otros tipos de vehículos.

De hecho, se estima que más de 5 millones de familias en Colombia cuentan con al menos una moto; el 91 % de estos hogares pertenece a los estratos 1, 2 y 3, y más del 25 % la utiliza como medio para desplazarse al trabajo, según la ANDI.

Entre los bienes destacados se encuentra una motocicleta Bajaj, con un precio base de $5.810.000.
Entre los bienes destacados se encuentra una motocicleta Bajaj, con un precio base de $5.810.000. Foto: 123rf (Imagen de referencia)

Así las cosas, este panorama también plantea un desafío urgente: fortalecer las condiciones de seguridad vial y la protección de los motociclistas, pues, entre enero y octubre del año pasado las víctimas fatales en siniestros viales crecieron un 5 %, y los conductores de moto fueron los más afectados, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV).

“Hablar de seguridad vial hoy implica anticiparse al riesgo. La prevención empieza en la forma de conducir, pero también en las decisiones que se toman antes de salir a la calle. En ese sentido, contar con un seguro no es solo una respuesta a los accidentes, sino una forma de protección integral que ayuda a estar mejor preparados y a asumir la movilidad de manera más consciente, responsable y orientada al autocuidado”, señala César Alberto Rodríguez Sepúlveda, vicepresidente de Siniestros y Operaciones de HDI Seguros.

Aunque el SOAT garantiza la atención inicial e inmediata a las víctimas, es importante tener en cuenta que el alcance de este seguro obligatorio no cubre todos los impactos que puede generar un siniestro.

Por ello, cada vez cobra mayor relevancia complementarlo con seguros voluntarios, que amplían el respaldo tanto para el conductor como para terceros y el propio vehículo, y ofrecen una protección más integral frente a los distintos accidentes que pueden presentarse en la vía.

Según Rodríguez, es clave contemplar alternativas todo riesgo que integren “coberturas como la responsabilidad civil por daños a terceros, la protección ante pérdidas parciales o totales y un esquema de asistencias que abarca desde remolque, apoyo en repuestos y gastos médicos, hasta honorarios de abogados en procesos penales, civiles o administrativos, además del reemplazo o reparación de accesorios que resulten dañados o robados".

En el operativo se logró recuperar dos vehículos que habían sido hurtados.
El seguro todo riesgo puede ofrecerle cobertura en caso del hurto del vehículo. Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Cali

Así mismo, indicó que “este tipo de soluciones voluntarias, no solo fortalecen la protección integral del conductor, sino que aportan a la construcción de una movilidad más segura para todos los ciudadanos”.

