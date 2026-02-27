Seguro para carros eléctricos: qué tan caros son, cuánto cuesta una reparación y los dos factores que incrementan su valor

De acuerdo con el reporte Seguro de automóviles para vehículos eléctricos de Swiss Re, las ventas globales de vehículos eléctricos (VE) superaron los 17 millones de unidades en 2024, alcanzando una participación superior al 20 % del total de ventas de automóviles.

Después de este tiempo, ya no tendrá que pagar los comparendos: así es el trámite para solicitar la prescripción de las multas

Los seguros para carros eléctricos contienen otras variables como el cuidado y riesgo de daño de la batería. Foto: 123RF

A pesar de la incertidumbre en el entorno económico, se proyecta que esta proporción supere el 40 % en 2030. China continúa liderando la transición: casi la mitad de los autos vendidos en 2024 fueron eléctricos y uno de cada diez vehículos en circulación ya es VE.

En Europa, aunque las ventas se estancaron tras la reducción de subsidios, los eléctricos aún representan cerca del 20 % del mercado.

Este crecimiento plantea una pregunta clave para el sector asegurador: ¿cómo impacta la movilidad eléctrica al seguro automotor? La respuesta no es uniforme, pues la penetración de VE varía por país, tipo de vehículo y sector económico.

En algunos mercados, especialmente donde predominan flotas comerciales como taxis, buses urbanos o vehículos de alquiler, el peso de los eléctricos es mayor y puede incidir de forma relevante en la rentabilidad técnica de las carteras.

La experiencia reciente muestra diferencias claras en los patrones de siniestralidad y costos; por ejemplo, en Alemania, estudios de mercado indican que reparar un vehículo eléctrico puede ser entre un 30 % y el 35 % más costoso que un vehículo de combustión interna, aunque los VE generan alrededor de un 20 % menos daños bajo coberturas de todo riesgo.

En el Reino Unido, los siniestros que involucran eléctricos son aproximadamente un 25 % más costosos y los tiempos de reparación se extienden en promedio un 14 % más.

Costos de reparación, baterías e incendios: los factores que redefinen la suscripción

Cuánto valor pierde una Toyota Land Cruiser en 5 años; expertos compararon modelos de Chevrolet y Nissan y el resultado sorprende

La reparación de la batería en un carro eléctrico puede representar el 50 % del valor total del auto. Foto: Getty Images

Uno de los principales factores detrás de estos mayores costos es la batería de propulsión, ubicada generalmente en el chasis, y la cual puede resultar afectada en colisiones.

Su valor representa entre el 20 % y el 50 % del costo total del vehículo, e incluso más en algunos casos. La reparación parcial no siempre es viable técnica o económicamente, y una evaluación inadecuada puede llevar a reemplazos innecesarios.

A esto se suma que el mercado aún está consolidando experiencia en la gestión de este tipo de reclamaciones, lo que puede traducirse en mayores tiempos y costos.

En materia de incendios, los VE presentan un perfil diferente. Aunque pueden requerir más tiempo y recursos para su extinción, la probabilidad general de incendio es menor que en los vehículos de combustión interna cuando se compara por distancia recorrida; sin embargo, los incidentes durante la carga —especialmente en espacios cerrados— pueden generar daños significativos a terceros, lo que introduce nuevas consideraciones en términos de responsabilidad civil.

A pesar del crecimiento sostenido de las ventas, los vehículos eléctricos todavía representan una proporción relativamente pequeña dentro de la mayoría de las carteras de seguro automotor. Esto dificulta extraer conclusiones definitivas sobre su impacto estructural en la siniestralidad.

10 carros eléctricos que puede comprar con menos de 100 millones de pesos: son los más económicos del mercado

La venta de carros eléctricos sigue creciendo en el mundo, dinamizando el sector automotor. Foto: 123RF

No obstante, las tendencias iniciales observadas en algunos mercados sugieren que los VE presentan un perfil de riesgo distinto, que exige ajustes técnicos en suscripción, tarificación y gestión de siniestros.

En un entorno donde la movilidad eléctrica seguirá expandiéndose, el desafío para el sector asegurador consiste en profundizar el análisis de datos, fortalecer capacidades técnicas y anticipar la evolución del riesgo. Comprender estas dinámicas será determinante para mantener la rentabilidad de las carteras y acompañar, con disciplina técnica, la transición hacia una movilidad más sostenible.