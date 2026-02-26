Cuánto valor pierde una Toyota Land Cruiser en 5 años; expertos compararon modelos de Chevrolet y Nissan y el resultado sorprende

A la hora de comprar un carro, muchos clientes analizan el mercado y contemplan qué tan fácil será revenderlo y qué tanto valor le pueden perder a la inversión que están por hacer.

Las Toyota Land Cruiser son vehículos que pierden my poco valor en el mercado. Foto: Getty Images

En este sentido, hay una marca que sobresale por encima de las demás y es la japonesa Toyota, firma que a lo largo de su historia se ha caracterizado por su fiabilidad y durabilidad, algo muy bien valorado dentro del mercado.

Si bien, el fabricante que más vende carros en el mundo cuenta con modelos legendarios que son reconocidos en el mundo como máquinas casi indestructibles, la línea Land Cruiser, muy popular en Colombia, es una de las que más conserva valor a lo largo del tiempo.

El portal especializado Jalopnik realizó una comparación con modelos similares de otras marcas, para confirmar qué tan grave es la depreciación en cada uno de los fabricantes.

Lo primero que hay que señalar es que la familia Land Cruiser lleva más de 70 años en el mercado y ha evolucionado a lo largo de la historia ofreciendo versiones más grandes, con cabinas más amplias y motores mucho más poderosos.

Para 2021, la firma fabricó las últimas unidades siete puestos con motor V8, y luego, en 2024, dio al modelo que actualmente se comercializa y que cuento con motor híbrido de cuatro cilindros, atendiendo la línea que ha definido la alta dirección de la marca.

Nissan Teana Nissan contará con el nuevo sistema de audio Huawei "SOUND". Foto: Nissan / API

En este sentido, los clientes de este tipo de vehículos podrían optar por las versiones 2021 apelando a la depreciación natural del producto y a que goza de muy buena reputación; sin embargo, en el caso de Toyota la pérdida de valor no es tan alta como en otros fabricantes, lo que para los compradores puede resultar incómodo, pero resulta un beneficio importante para los vendedores.

El portal mencionado habla de una depreciación de un 35 % pasados cinco años, pero este valor puede ser menor en la marca, y mucho mayor en la competencia.

Según valores recogidos por CarEdge y replicados por Jalopnik, la Nissan Armada y la Chevrolet Tahoe, SUV’s similares a la Land Cruiser y que empotran motores V8, pueden resultar más afectadas que las fabricadas por Toyota, pasados cinco años.

Para el portal especializado Car Edge, la camioneta Toyota pierde un 35,4 % del valor original de venta, una vez pasados cinco años; según sus estimaciones, pasaría de costar 87.000 dólares a tener un precio de 56.200.

Pese a esta estimación, los valores consignados en algunos portales de reventa, no están cerca de la realidad, pues modelos de Land Cruiser con un kilometraje promedio o apenas superior y en buen estado, se pueden conseguir por 74.000 y 80.000 dólares, precio muy distante de lo que calcula Car Edge.

En ese mismo sentido, las camionetas que tienen un kilometraje alto pueden bajar de precio hasta los 60.000 dólares, valor que sigue estando muy por encima de las estimaciones anteriores.

Car Edge también indica que el Land Cruiser perderá el 44,7 % de su valor original pasados siete años de su fabricación y 54,2 % al cumplir la primera década; sin embargo, el mercado parece comportarse de forma diferente a favor de estos modelos.

La depreciación registrada por este portal es mucho más fuerte en los casos de la Nissan Armada y la Chevrolet Tahoe.

Para el caso de la firma americana, la depreciación general es de 41,5 % para los modelos 2021, pero en particular, la Tahoe se enfrenta a una pérdida de valor del 52 %, cifra que se elevaría a 58,3 % pasados siete años.

La nueva Chevrolet Tahoe 2025 fue presentada en Colombia con importantes novedades en diseño, confort, seguridad y motorización. Foto: Suministradas a Semana por Chevrolet.

En la orilla de Nissan se vive una situación mucho más crítica; el medio especializado indica que la depreciación general en los modelos 2021 es de 45,5 %, mientras que en la Armada, este fenómeno es de 66,2 %, algo que también le pasa al Infiniti QX80, vehículo de alta gama y uno de los que más se deprecian en el mercado.

El modelo de Nissan, se estima, se depreciaría 71,6 % pasaos siete años y 77,5 % cuando cumpla una década en las vías.