Vehículos

Cuánto valor pierde una Toyota Land Cruiser en 5 años; expertos compararon modelos de Chevrolet y Nissan y el resultado sorprende

La Toyota Land Cruiser es uno de los vehículos más populares y confiables en la industria automotriz.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

26 de febrero de 2026, 9:16 a. m.
Las Toyota Land Cruiser son vehículos con alta demanda en el mercado de los usados.
Las Toyota Land Cruiser son vehículos con alta demanda en el mercado de los usados. Foto: Getty Images

A la hora de comprar un carro, muchos clientes analizan el mercado y contemplan qué tan fácil será revenderlo y qué tanto valor le pueden perder a la inversión que están por hacer.

Grupo Stellantis confirmó fuerte perdida en 2025; la segunda más alta en su historia
La Toyota Land Cruiser es uno de los vehículos con mejor reputación en el mundo.
Las Toyota Land Cruiser son vehículos que pierden my poco valor en el mercado. Foto: Getty Images

En este sentido, hay una marca que sobresale por encima de las demás y es la japonesa Toyota, firma que a lo largo de su historia se ha caracterizado por su fiabilidad y durabilidad, algo muy bien valorado dentro del mercado.

Si bien, el fabricante que más vende carros en el mundo cuenta con modelos legendarios que son reconocidos en el mundo como máquinas casi indestructibles, la línea Land Cruiser, muy popular en Colombia, es una de las que más conserva valor a lo largo del tiempo.

El portal especializado Jalopnik realizó una comparación con modelos similares de otras marcas, para confirmar qué tan grave es la depreciación en cada uno de los fabricantes.

Vehículos

Pico y placa en Cali para este viernes, 27 de febrero; revise la rotación para evitar multas

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿Cambia la rotación para este viernes 27 de febrero?

Vehículos

Tres marcas chinas, entre las 10 que más vendieron carros en el mundo en 2025; superaron a varias poderosas, ¿cómo lo lograron?

Vehículos

Grupo Stellantis confirmó fuerte perdida en 2025; la segunda más alta en su historia

Vehículos

Movilidad en Bogotá este jueves, 26 de febrero: congestión en la Autopista Sur por cierre preventivo de dos carriles

Vehículos

Pico y placa en Cali para este jueves, 26 de febrero; revise la rotación para evitar multas

Vehículos

10 carros eléctricos que puede comprar con menos de 100 millones de pesos: son los más económicos del mercado

Vehículos

Esto quiere decir “ciclo WLTP” cuando se habla de autonomía en carros eléctricos, ¿se puede confiar en esta medida?

Vehículos

Así estuvo la movilidad en Bogotá este miércoles, 25 de febrero: se registraron manifestaciones y bloqueos en varios puntos de la ciudad

Vehículos

Poderosa compañía china de carros le ganó pleito a ‘influencer’: ordenan pago de millonaria indemnización

Lo primero que hay que señalar es que la familia Land Cruiser lleva más de 70 años en el mercado y ha evolucionado a lo largo de la historia ofreciendo versiones más grandes, con cabinas más amplias y motores mucho más poderosos.

Para 2021, la firma fabricó las últimas unidades siete puestos con motor V8, y luego, en 2024, dio al modelo que actualmente se comercializa y que cuento con motor híbrido de cuatro cilindros, atendiendo la línea que ha definido la alta dirección de la marca.

10 carros eléctricos que puede comprar con menos de 100 millones de pesos: son los más económicos del mercado
Nissan confirmó que un par de sedanes avanzados saldrán a la venta en China a finales de año.
Nissan Teana Nissan contará con el nuevo sistema de audio Huawei "SOUND". Foto: Nissan / API

En este sentido, los clientes de este tipo de vehículos podrían optar por las versiones 2021 apelando a la depreciación natural del producto y a que goza de muy buena reputación; sin embargo, en el caso de Toyota la pérdida de valor no es tan alta como en otros fabricantes, lo que para los compradores puede resultar incómodo, pero resulta un beneficio importante para los vendedores.

El portal mencionado habla de una depreciación de un 35 % pasados cinco años, pero este valor puede ser menor en la marca, y mucho mayor en la competencia.

Según valores recogidos por CarEdge y replicados por Jalopnik, la Nissan Armada y la Chevrolet Tahoe, SUV’s similares a la Land Cruiser y que empotran motores V8, pueden resultar más afectadas que las fabricadas por Toyota, pasados cinco años.

Para el portal especializado Car Edge, la camioneta Toyota pierde un 35,4 % del valor original de venta, una vez pasados cinco años; según sus estimaciones, pasaría de costar 87.000 dólares a tener un precio de 56.200.

Pese a esta estimación, los valores consignados en algunos portales de reventa, no están cerca de la realidad, pues modelos de Land Cruiser con un kilometraje promedio o apenas superior y en buen estado, se pueden conseguir por 74.000 y 80.000 dólares, precio muy distante de lo que calcula Car Edge.

En ese mismo sentido, las camionetas que tienen un kilometraje alto pueden bajar de precio hasta los 60.000 dólares, valor que sigue estando muy por encima de las estimaciones anteriores.

Car Edge también indica que el Land Cruiser perderá el 44,7 % de su valor original pasados siete años de su fabricación y 54,2 % al cumplir la primera década; sin embargo, el mercado parece comportarse de forma diferente a favor de estos modelos.

La depreciación registrada por este portal es mucho más fuerte en los casos de la Nissan Armada y la Chevrolet Tahoe.

Para el caso de la firma americana, la depreciación general es de 41,5 % para los modelos 2021, pero en particular, la Tahoe se enfrenta a una pérdida de valor del 52 %, cifra que se elevaría a 58,3 % pasados siete años.

¿Son seguras las aplicaciones de transporte? Los trucos secretos que puede activar para salvarse del ‘paseo millonario’
La nueva Chevrolet Tahoe 2025 fue presentada en Colombia con importantes novedades en diseño, confort, seguridad y motorización.
La nueva Chevrolet Tahoe 2025 fue presentada en Colombia con importantes novedades en diseño, confort, seguridad y motorización. Foto: Suministradas a Semana por Chevrolet.

En la orilla de Nissan se vive una situación mucho más crítica; el medio especializado indica que la depreciación general en los modelos 2021 es de 45,5 %, mientras que en la Armada, este fenómeno es de 66,2 %, algo que también le pasa al Infiniti QX80, vehículo de alta gama y uno de los que más se deprecian en el mercado.

El modelo de Nissan, se estima, se depreciaría 71,6 % pasaos siete años y 77,5 % cuando cumpla una década en las vías.

Más de Vehículos

Rotación Pico y Placa.

Pico y placa en Cali para este viernes, 27 de febrero; revise la rotación para evitar multas

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿Cambia la rotación para este viernes 27 de febrero?

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

Tres marcas chinas, entre las 10 que más vendieron carros en el mundo en 2025; superaron a varias poderosas, ¿cómo lo lograron?

Dodge, firma perteneciente el grupo Stellantis, aseguró que los empleos en la planta de Windsor , Canadá, no están en riesgo.

Grupo Stellantis confirmó fuerte perdida en 2025; la segunda más alta en su historia

La ampliación de la troncal de TransMilenio sobre la Autopista Sur, que beneficiará directamente a Soacha, registra un 66,64% de avance al 14 de noviembre de 2025.

Movilidad en Bogotá este jueves, 26 de febrero: congestión en la Autopista Sur por cierre preventivo de dos carriles

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Pico y placa en Cali para este jueves, 26 de febrero; revise la rotación para evitar multas

Colombia presenta una baja cantidad de estaciones de carga, frente al número de carros eléctricos que ya circulan en el país.

10 carros eléctricos que puede comprar con menos de 100 millones de pesos: son los más económicos del mercado

Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina

Después de este tiempo, ya no tendrá que pagar los comparendos: así es el trámite para solicitar la prescripción de las multas

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Evite comparendos: así cambiará el pico y placa en Medellín este jueves, 26 de febrero

Noticias Destacadas