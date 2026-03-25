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‘Kilómetros de Esperanza’: la rodada de moteros que promueve la donación de sangre en Bogotá

La iniciativa convoca a motociclistas y ciudadanos a participar en una jornada que busca aumentar las donaciones y generar conciencia sobre su importancia.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 9:24 a. m.
Moteros de Bogotá. (Imagen de referencia)
Moteros de Bogotá. (Imagen de referencia) Foto: Colprensa - Catalina Olaya

En Bogotá se realizará el próximo 28 de marzo una rodada que busca promover la donación de sangre entre motociclistas y ciudadanos. La actividad hace parte de la iniciativa ‘Kilómetros de Esperanza’, liderada por Chevron Havoline 4T, orientada a atender necesidades de víctimas de accidentes de tránsito y otras personas que requieren transfusiones en el país.

El recorrido partirá desde el Estadio El Campín y finalizará en la sede de la Cruz Roja ubicada en la avenida 68, donde se desarrollará una jornada de donación abierta al público. La convocatoria incluye la participación de integrantes de la comunidad motera, creadores de contenido y aliados.

De acuerdo con la información de la campaña, “Kilómetros de Esperanza” busca vincular a los motociclistas en acciones de apoyo colectivo. “Más que una campaña, es un movimiento que busca transformar la cultura del motociclismo en el país, conectando la adrenalina de la carretera con un acto de solidaridad que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.

La iniciativa se basa en la necesidad de contar con disponibilidad de sangre en situaciones de emergencia. ‘Kilómetros de Esperanza’ nace de una realidad contundente: en accidentes de tránsito, los minutos importan. Y en muchos casos, contar con sangre disponible puede cambiar completamente el desenlace.

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Entre las acciones previstas se encuentran la identificación del tipo de sangre en cascos, intervenciones en vía pública y la difusión de historias de motociclistas beneficiados por donaciones. La jornada iniciará a las 9:00 a. m. y estará abierta a cualquier persona interesada en participar.