Se siguen adhiriendo deportistas al candidato presidencial, Abelardo de la Espriella.

En una llamada hecha por video el deportista y el aspirante a ser el dirigente del país hablaron por algunos minutos. Dicho video se viralizó, así como otro en el que el protagonista fue el jugador de Selección Colombia, Miguel Ángel Borja.

🚨🇨🇴 | El futbolista colombiano Miguel Ángel Borja se comunicó por videollamada con el derechista @ABDELAESPRIELLA para expresarle su apoyo de cara al balotaje frente al lacayo comunista de Petro, Iván Cepeda. pic.twitter.com/JgcUwGS04l — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 12, 2026

Quien milita hoy día en Al Wasl Football Club, de Emiratos Árabes Unidos, tuvo un contacto por videllamada con de la Espriella. Emocionado al ver que ambos pudieron coincidir le dijo en entrada: “Presidente”.

Borja no dudó en seguirle demostrando al candidato su deseo de apoyo y le sumó una arenga: “Lo que se viene es grande”.

Yerry Mina, defensor de la Selección Colombia, junto a Miguel Ángel Borja Foto: Getty Images

Quien vistiese la camiseta Tricolor en la Copa América 2024 le comentó a Abelardo que estaba en compañía de un miembro de las Fuerzas Armadas : “Tamos con un militar. 100%”.

Para cerrar la charla corta, pero que evidenció el apoyo de Borja hacia el Abelardo, el segundo le recalcó: “Vamos con toda”.

Teófilo y Peña, también con Abelardo

Dos de los futbolistas más destacados de la campaña para Junior fueron Teo Gutiérrez y Jermein Peña. Un experimentado y el otro un joven en proyección, le aportaron desde su rol al cuadro barranquillero para el bicampeonato.

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En medio de la euforia de la celebración, a uno de los dos mencionados se le vio transmitir en vivo por Instagram. Allí ambos alojaron una arenga política, que demostró su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial a realizarse el 21 de junio.

“Ahora ya saben, firmes por la patria...”, entonó abiertamente el experimentado atacante que ya se había visto meses atrás con el aspirante a la presidencia de Colombia.

Borja se bajó del Mundial 2026

Mucho antes de que se hablara de convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026, el de Tierralta, Córdoba, decidió dar a conocer que no se veía peleando por un cupo entre los llamados de Néstor Lorenzo.

En una entrevista con Blu Radio, el goleador hizo un examen público de su presente: “Hay que ser realistas. Yo creo que a la Selección Colombia tienen que ir, la palabra lo dice, los mejores, los que estén en su mejor momento”.

Miguel Ángel Borja hizo parte de procesos pasados de Selección Colombia. Foto: AFP

“Yo no considero que esté en un buen momento, hay que aceptarlo, uno no puede escaparse de la realidad”, afirmó en diálogo con el medio referido.

“Voy a estar con ese deseo de que a la Selección Colombia le vaya bien y voy a estar ahí, ya tengo todo programado”, avisó del acompañamiento que le haría a la Tricolor en Norteamérica.

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A sus 33 años, Miguel Borja podría llegar a tener chances de estar nuevamente entre los llamados para una convocatoria futura. Su paso por el Oriente Medio puede ser una escala temporal, pues aún le quedarían algunos años para regresar a un balompié más competitivo.

Cabe recordar que dicho futbolista militó recientemente en River Plate, lo que le permitió ir a la Copa América de hace dos años. Con Colombia fue mundialista en Rusia 2018, durante la última participación de la nación antes de la del 2026.