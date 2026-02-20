Directivo de Atlético Nacional contó por qué no regresó Miguel Ángel Borja: “Estuvo en carpeta”

Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional, reveló que Miguel Ángel Borja estuvo en la carpeta del verde de Antioquia para el mercado de pases de este 2026. Sin embargo, su llegada no acabó siendo una opción.

Miguel Ángel Borja pasó por Atlético Nacional en 2016 y dejó huella: integró la nómina campeona de la Copa Libertadores con él como uno de los principales protagonistas.

Miguel Ángel Borja campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional. Foto: LatinContent via Getty Images

Atlético Nacional no puede pagar a Miguel Ángel Borja

Hasta finales de 2025, Miguel Ángel Borja aún era jugador de River Plate. Se trata de uno de los delanteros más sonados en Sudamérica, y aunque en su última etapa con el millonario fue resistido por esa hinchada, tenía un valor alto en el mercado.

Tras salir de River Plate, Borja sonó para llegar a Cruz Azul de México, pero el negocio se cayó. Finalmente, llegó a Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.

Gustavo Fermani, en diálogo con Medio Tiempo de Win Sports, reveló que aunque Miguel Ángel Borja estuvo en la carpeta de Atlético Nacional, nunca fue cercana su posibilidad de llegar debido a los altos costos que implica.

“Sí estuvo en carpeta Miguel Ángel Borja, como un sondeo previo que nosotros hacemos cuando empezamos los mercados de pases. Después, hoy Miguel está transitando un lugar con unos contratos que todavía puede hacer valer, que no están a la altura de Atlético Nacional ni que el club puede pagar”, arrancó afirmando Fermani.

“No queda descartado de lo futbolístico, pero queda descartado de lo contractual. Eso es lo que, a veces, el hincha tiene que pensar. Después, cuando nosotros terminamos concretando lo de Chicho Arango, fuimos muy felices de que estuviera acá con nosotros”, añadió.

Finalmente, cerró: “En un momento tocaba poner la balanza, si se podía dar lo de Miguel (Borja). Pero realmente Miguel nunca estuvo cerca de llegar a Atlético Nacional”.

"Miguel Borja sí estuvo en carpeta, con un sondeo al inicio de la temporada, pero él está con contratos muy altos y no está en los planes de Nacional, después cerramos al 'Chicho' y estamos felices. No estamos a la altura de pagar a Miguel Borja": Gustavo Fermani, gerente… pic.twitter.com/iX7D96bZBI — Win Sports (@WinSportsTV) February 20, 2026

Baja confirmada en Atlético Nacional para Copa Sudamericana: Millonarios lo celebra

Así las cosas, la posibilidad de que Miguel Borja regrese a Nacional quedará aplazada para el futuro. Sin embargo, tal como menciona Fermani, en cuanto a lo deportivo el delantero sí entra como opción para el cuadro bicampeón de Copa Libertadores.