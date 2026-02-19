Deportes

Baja confirmada en Atlético Nacional para Copa Sudamericana: Millonarios lo celebra

Se trata de uno de los jugadores más importantes en el esquema de Atlético Nacional. Millonarios tendrá un jugador rival menos por quién preocuparse.

Redacción Deportes
19 de febrero de 2026, 6:52 p. m.
Atlético Nacional y su baja para el partido contra Millonarios en Sudamericana.
Atlético Nacional y su baja para el partido contra Millonarios en Sudamericana. Foto: Colprensa - Izq: David Jaramillo / Der: Lina Gasca

Atlético Nacional no podrá contar con Edwin Cardona para el partido de Copa Sudamericana ante Millonarios. Dicho compromiso será el miércoles, 4 de marzo, a partir de las 7:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Así las cosas, Edwin Cardona será una dura baja para Atlético Nacional en el partido clave de la fase previa en Copa Sudamericana. El verdolaga debe ganarle a Millonarios si quiere entrar a la fase de grupos de la competencia.

Edwin Cardona durante un partido contra Fortaleza por la Liga Betplay.
Edwin Cardona, baja en Atlético Nacional para la Copa Sudamericana 2026. Foto: Getty Images

¿Por qué Edwin Cardona no podrá jugar contra Millonarios en Copa Sudamericana?

Porque debe una suspensión debido a la tarjeta roja que recibió en el partido ante Sao Pablo. Dicho juego fue válido por la vuelta de los octavos de final en la Copa Libertadores, y se llevó a cabo el 19 de agosto de 2025.

Como Cardona no ha podido cumplir la sanción de dicha tarjeta roja, deberá hacerlo en el partido de Copa Sudamericana ante Millonarios. Así lo explica el artículo 72 del Código Disciplinario de la Conmebol.

La roja de Edwin Cardona en Copa Libertadores se traslada a la Sudamericana. Así las cosas, es una ficha a la que el técnico verdolaga, Diego Arias, deberá encontrarle reemplazo siendo un juego clave en la temporada.

Atlético Nacional anuncia renovación en pleno desarrollo del torneo: “Proyecta todo lo que aún podemos seguir construyendo”

Atlético Nacional vs. Millonarios en Sudamericana: ¿qué está en juego para ambos equipos?

El desarrollo de la temporada 2026, tanto para Nacional como para Millonarios, dependerá 100% de lo que ocurra en el superclásico de fase previa. Quien gane, tomando en cuenta que es partido único en Medellín, tendrá que sortear un calendario fuerte.

La cosa es así:

  • Quien gane: encarará las competencias locales en Colombia (liga y copa) además de la fase de grupos de la Sudamericana
  • Quien pierda: solo tendrá competencias locales en Colombia (liga y copa) y se despedirá del torneo Conmebol en 2026.

Ni Atlético Nacional ni Millonarios han ganado la Copa Sudamericana. El único equipo colombiano que tiene dicho trofeo en las vitrinas es Independiente Santa Fe, elenco que la ganó en 2015.

Copa Sudamericana cuenta con una final cada año. En 2026 se jugará en Barranquilla, Colombia.
Los equipos colombianos pelean por la Copa Sudamericana. Foto: Getty Images

Nacional ha llegado a varias finales de la Sudamericana, pero parece bastante esquiva. Es un torneo atractivo para un club bicampeón de Copa Libertadores. Caso contrario, Millonarios, como máximo, ha llegado a semifinales del torneo.

