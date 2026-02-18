Deportes

Atlético Nacional anuncia renovación en pleno desarrollo del torneo: “Proyecta todo lo que aún podemos seguir construyendo”

El vínculo finalizaba a lo largo del 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

18 de febrero de 2026, 9:46 p. m.
El equipo busca fortalecer todas las áreas de la institución.
El equipo busca fortalecer todas las áreas de la institución. Foto: David Jaramillo / Colprensa

En la tarde del miércoles 18 de febrero, Atlético Nacional anunció que llegó a un acuerdo para la renovación del contrato de su indumentaria con la marca estadounidense Nike.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la goleada de Jaguares a Santa Fe y el empate entre Alianza y Cúcuta

Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional, señaló: “Esta renovación no solo reconoce lo que hemos conseguido juntos, sino que proyecta todo lo que aún podemos seguir construyendo: innovación, cercanía con nuestros hinchas y el fortalecimiento de una marca que representa a millones de personas. Nos alegra seguir caminando este camino con Nike y, sobre todo, con el equipo humano que ha estado detrás de esta alianza desde el primer día.”

Sebastián Arango Botero iniciará su presidencia en Atlético Nacional en mayo del 2024
Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Hay que señalar que la unión de las dos empresas se ha producido en uno de los ciclos deportivos e institucionales más exitosos en la historia reciente del club, con múltiples títulos nacionales, conquistas internacionales y una evolución permanente en la construcción de marca, identidad y conexión con los hinchas.

“Para Atlético Nacional, Nike ha sido mucho más que un patrocinador técnico. Ha sido un aliado estratégico que ha entendido nuestra historia, nuestra gente y nuestra manera de vivir el fútbol. A lo largo de estos años hemos construido una relación basada en la confianza, el respeto y la ambición compartida de competir al más alto nivel, dentro y fuera de la cancha“, complementó Botero.

Deportes

La tabla en Liga BetPlay tras agónico triunfo de Junior sobre América de Cali: se mueven los ocho

Deportes

Experto da veredicto al polémico penal a favor de Junior contra América de Cali: esto dijo

Deportes

Real Madrid brilla en Champions y Linda Caicedo es vital: les espera duro reto en cuartos

Deportes

Arsenal se complicó con el colero: así quedó la tabla de posiciones en Premier League

Deportes

Bayer Leverkusen silencia El Pireo: tormenta para Olympiacos en Champions

Deportes

Sorpresa en Champions: Bodø/Glimt le da el golpe a Inter de Milán y condiciona la vuelta

Deportes

Atlético de Madrid, de la alegría al sinsabor: Club Brujas lo baja de la nube en partidazo de Champions

Deportes

La opinión de Chicho Serna que retumba en Atlético Nacional: petición para la Sudamericana

Deportes

El sablazo de Alfredo Morelos tras la derrota de Atlético Nacional contra Cali: “Aquí nadie llora”

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo del Deportivo Cali sobre Atlético Nacional

Aplazan el concierto que causó polémica en Santa Fe y Millonarios: esta es la nueva fecha

Por medio de esta renovación, la marca será la encargada de diseñar y producir la camiseta de los equipos masculino y femenino de los verdolagas y pondrá a disposición su planta física y humana para la consecución de las metas a nivel comercial.

Juan Carlos Galindo, Gerente General de Nike Colombia / CEO, señaló: “Atlético Nacional es una institución que representa grandeza, tradición y una mentalidad competitiva que admiramos profundamente. Durante más de una década hemos construido una relación basada en la confianza, la visión compartida y el objetivo común de elevar los estándares del fútbol en la región. Esta renovación nos permite seguir acompañando al club con innovación, tecnología y diseño de clase mundial, y continuar desarrollando iniciativas que fortalezcan su conexión con los hinchas y su posicionamiento internacional.”

Camiseta de Atlético Nacional.
Camiseta de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

En el comunicado emitido por la entidad paisa se destaca que Nike continuará acompañando al equipo con indumentaria de alto rendimiento, materiales de última generación e innovación tecnológica aplicada al deporte, integrando diseño, funcionalidad y sostenibilidad en cada colección, y conectando la tradición del club con las tendencias globales del fútbol.

Más de Deportes

Junior vs. América de Cali por Liga BetPlay.

La tabla en Liga BetPlay tras agónico triunfo de Junior sobre América de Cali: se mueven los ocho

Polémico penal en el Junior vs. América de Cali por Liga BetPlay.

Experto da veredicto al polémico penal a favor de Junior contra América de Cali: esto dijo

Linda Caicedo con Real Madrid ante París FC en Champions.

Real Madrid brilla en Champions y Linda Caicedo es vital: les espera duro reto en cuartos

Wolverhampton vs. Arsenal por Premier League.

Arsenal se complicó con el colero: así quedó la tabla de posiciones en Premier League

Olympiacos contra Bayer Leverkusen por Champions.

Bayer Leverkusen silencia El Pireo: tormenta para Olympiacos en Champions

Bodø/Glimt vs Inter

Sorpresa en Champions: Bodø/Glimt le da el golpe a Inter de Milán y condiciona la vuelta

Partidazo entre Club Brujas y Atlético de Madrid por la ida de playoffs en Champions League.

Atlético de Madrid, de la alegría al sinsabor: Club Brujas lo baja de la nube en partidazo de Champions

BAKU, AZERBAIJAN - FEBRUARY 18: Anthony Gordon of Newcastle United (10) celebrates with teammates after scoring Newcastle's fourth (and his third) goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Qarabag FK and Newcastle United FC at Tofiq Bahramov Stadium on February 18, 2026 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images)

Noche de terror para dos colombianos: les cayó fulminante goleada por 6-1 en Champions League

James Rodríguez está disponible para jugar con Minnesota United

Gobierno de Estados Unidos le dio respuesta a James Rodríguez: confirman qué pasó con su visa

Noticias Destacadas