Atlético Nacional anuncia renovación en pleno desarrollo del torneo: “Proyecta todo lo que aún podemos seguir construyendo”

En la tarde del miércoles 18 de febrero, Atlético Nacional anunció que llegó a un acuerdo para la renovación del contrato de su indumentaria con la marca estadounidense Nike.

Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional, señaló: “Esta renovación no solo reconoce lo que hemos conseguido juntos, sino que proyecta todo lo que aún podemos seguir construyendo: innovación, cercanía con nuestros hinchas y el fortalecimiento de una marca que representa a millones de personas. Nos alegra seguir caminando este camino con Nike y, sobre todo, con el equipo humano que ha estado detrás de esta alianza desde el primer día.”

Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Hay que señalar que la unión de las dos empresas se ha producido en uno de los ciclos deportivos e institucionales más exitosos en la historia reciente del club, con múltiples títulos nacionales, conquistas internacionales y una evolución permanente en la construcción de marca, identidad y conexión con los hinchas.

“Para Atlético Nacional, Nike ha sido mucho más que un patrocinador técnico. Ha sido un aliado estratégico que ha entendido nuestra historia, nuestra gente y nuestra manera de vivir el fútbol. A lo largo de estos años hemos construido una relación basada en la confianza, el respeto y la ambición compartida de competir al más alto nivel, dentro y fuera de la cancha“, complementó Botero.

Por medio de esta renovación, la marca será la encargada de diseñar y producir la camiseta de los equipos masculino y femenino de los verdolagas y pondrá a disposición su planta física y humana para la consecución de las metas a nivel comercial.

Juan Carlos Galindo, Gerente General de Nike Colombia / CEO, señaló: “Atlético Nacional es una institución que representa grandeza, tradición y una mentalidad competitiva que admiramos profundamente. Durante más de una década hemos construido una relación basada en la confianza, la visión compartida y el objetivo común de elevar los estándares del fútbol en la región. Esta renovación nos permite seguir acompañando al club con innovación, tecnología y diseño de clase mundial, y continuar desarrollando iniciativas que fortalezcan su conexión con los hinchas y su posicionamiento internacional.”

Camiseta de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

En el comunicado emitido por la entidad paisa se destaca que Nike continuará acompañando al equipo con indumentaria de alto rendimiento, materiales de última generación e innovación tecnológica aplicada al deporte, integrando diseño, funcionalidad y sostenibilidad en cada colección, y conectando la tradición del club con las tendencias globales del fútbol.